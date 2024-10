San Marino. Corsi Serali di Lingua per Tutti 2024-25

Tariffe agevolate per studenti, disoccupati, pensionati, personale sanitario ISS e personale museale. Gratuità per Forze dell’Ordine e per profughi.

Attività gratuite di Tai-Chi, Arte del Tè ed Arte dei Caratteri Cinesi per tutti gli iscritti.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai Corsi Serali di Lingua per Tutti. Le lezioni si terranno dal 6 novembre fino al 30 aprile 2025 presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo (Murata) con frequenza bisettimanale (lunedì e mercoledì) a partire dalle ore 18.00.

Corsi Serali di Lingua per Tutti, divenuto un appuntamento consolidato nel panorama delle offerte formative di lifelong learning proposte dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, ha voluto dare maggiore spazio alla dimensione sociale aumentando le fasce di popolazioni beneficiare delle tariffe agevolate. Oltre alla conferma del 40% di sconto per studenti e disoccupati e il 20% per pensionati con reddito mensile inferiore ai € 1500, per l’edizione 2024-25 sono state introdotte riduzioni del 50% a favore del personale sanitario ISS e del personale museale a stretto contatto con l’utenza, è stata inoltre estesa la gratuità a tutti i Corpi Militari Sammarinesi ed è stata introdotta la gratuità ai possessori di permesso di soggiorno provvisorio “Ucraina” (Decreto-Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche) e permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale (Legge 28 giugno 2010 n.118 e s.m.).

I corsi proposti quest’anno sono: inglese (vari livelli); spagnolo (livello base ed intermedio); francese-tedesco (livello elementare); russo-cinese-giapponese e lingua dei segni italiana (livello base); italiano come lingua straniera (livello base ed elementare).

Per i nuovi iscritti ai corsi di inglese e spagnolo è previsto un test di accertamento linguistico (sottoposto ai partecipanti a seguito di iscrizione) necessario per confermare il livello di corso prescelto.

L’approccio didattico alla base delle lezioni dei Corsi Serali di Lingua per Tutti è finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche di ogni studente in un ambiente di apprendimento sereno, attivo e partecipativo. Gli insegnanti, sempre attenti alle esigenze dei loro studenti, propongono attività dinamiche e coinvolgenti per favorire il percorso di apprendimento.

Inoltre, tutti gli iscritti ai Corsi Serali di Lingua per Tutti potranno partecipare gratuitamente ad alcuni incontri di Tai-Chi, Arte del Tè ed Arte dei Caratteri Cinesi organizzati dall’Istituto Confucio.

Le iscrizioni terminano il 24 ottobre 2024 e si effettuano attraverso l’applicativo IOL (Istanze On Line) presente sul Portale PA.

Per ulteriori informazioni www.istruzioneecultura.sm (in Dipartimento Istruzione – sottosezione: Corsi Serali di Lingua per Tutti); corsidilingua.istruzione@pa.sm ; 0549 885098-882550