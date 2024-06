San Marino. Corso di formazione professionale per Addetto agli Istituti Culturali – PDR AUSBA e AUSSERV  

-OBIETTIVI

Il Corso di formazione per Addetto agli Istituti Culturali è necessario al fine di poter ricoprire il Profilo di Ruolo di Ausiliario di Base (AUSBA), con la possibilità di effettuare ulteriori n. 12 ore di Corso per poter ricoprire il Profilo di Ruolo di Ausiliario di Servizio (AUSSERV), presso la U.O. Istituti Culturali.

-PROGRAMMA

Il Corso Modulo AUSBA, ha una durata di n. 38 ore; il Corso Modulo AUSSERV, ha una durata di n. 12 ore. Il calendario del Corso sarà comunicato con successivo atto. Le lezioni si svolgeranno presso le varie sedi degli Istituti Culturali indicativamente dalla seconda metà di settembre 2024, in giorni feriali ed in orario lavorativo.

-DESTINATARI

La partecipazione è aperta agli iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro, maggiorenni e che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dando priorità ai disoccupati (anche percettori di ammortizzatori sociali).

-MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La domanda di preiscrizione deve essere effettuata entro le ore 12.00 del 28 giugno 2024, esclusivamente attraverso l’applicativo denominato “IOL – Istanze On Line” accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione, www.gov.sm

Per inoltrare la domanda è necessario:

-Essere registrati sul portale dei servizi Online PA;

-Essere in possesso del domicilio digitale personale. La registrazione del domicilio digitale, qualora non già eseguita, può essere effettuata gratuitamente presso un qualunque sportello di Poste San Marino S.P.A., muniti di documento di identità valido.

Ai sensi del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, la domanda di partecipazione al presente Corso di formazione professionale è soggetta al diritto di pratica nella misura di € 30,00 (Trenta/00), così come stabilito dall’Allegato B dall’Ordinanza relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato (Ordinanza n.3 – anno 2024).

Il versamento del sopra menzionato diritto di € 30,00 è condizione per l’invio della domanda e può essere effettuato in concomitanza alla compilazione domanda su IOL – attraverso carta di credito – oppure presso qualsiasi sportello bancario della Repubblica utilizzando il modulo scaricabile da IOL; in quest’ultimo caso la ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere acclusa in formato PDF alla domanda.

La quota contributiva per i partecipanti al Corso di formazione per addetto agli Istituti Culturali – PDR AUSBA e AUSSERV, che verrà versata solo in caso di ammissione al Corso è determinata in:

– € 85,00 (Ottantacinque/00) per il Modulo AUSBA,

– € 40,00 (Quaranta/00) per il Modulo AUSSERV;

è prevista una riduzione del 50% per i disoccupati iscritti alle Liste di avviamento al Lavoro.

-PROCEDURE DI SELEZIONE e AMMISSIONE

Solo nel caso in cui il numero di candidati superi il numero di posti disponibili, sarà effettuata una selezione seguendo criteri stabiliti dall’ Ordinamento Didattico del Corso, visibile sul sito www.cfp.sm.

-PROVA FINALE

Entrambi i moduli si concluderanno con la verifica delle conoscenze acquisite, la prova consiste in un test scritto sugli argomenti affrontati durante il Corso.

-FREQUENZA

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Solo nel modulo AUSBA è ammessa un’assenza pari al 10% della durata complessiva del modulo, con comprovati giustificativi. Non sono ammesse assenze nel modulo AUSSERV.

-CERTIFICAZIONE

Il Centro di Formazione Professionale rilascerà un certificato di frequenza a coloro che avranno superato positivamente la prova finale.

L’Ordinamento Didattico del Corso dettagliato è consultabile sul sito www.cfp.sm

Serravalle, 7 giugno 2024