San Marino. Croce Rossa Sammarinese: inviato in Ucraina un altro carico di farmaci, materiale di medicazione e presidi sanitari, per un ammontare di oltre undicimila Euro

La Croce Rossa Sammarinese informa la cittadinanza che è stato inviato in Ucraina un altro carico di farmaci, materiale di medicazione e presidi sanitari, per un ammontare di oltre undicimila Euro. Di tutto il materiale inviato vi una grande necessità in quella martoriata nazione. Lo stanziamento è frutto dei donativi della cittadinanza e del contributo CRS. L’operazione è stata compiuta con “Carità senza confini”, associazione con la quale si sta proficuamente collaborando e che, a sua volta, ha inviato altro materiale. Tutto ciò dimostra l’efficacia delle operazioni umanitarie compiute in sinergia da più associazioni ove ognuno, agendo con le proprie conoscenze e competenze, ma unendo le forze, fa moltiplicare i risultati. Due capaci furgoni ucraini sono appositamente giunti a San Marino a prelevare il carico, che ha letteralmente stipato i mezzi. Successivamente ci è stato documentato l’arrivo a destinazione del materiale ed il suo utilizzo.

E’ praticamente terminato anche l’utilizzo dei 66.000 euro donati dai sammarinesi per gli alluvionati della Romagna e con il contributo stanziato dalla CRS. Parte di quelle somme sono state utilizzate per aiutare le Croci Rosse consorelle della Romagna gravemente danneggiate. In particolare per la C.R. di Cesena è stato acquistato un carrello per le emergenze ed una idrovora, un carrello elevatore per la C.R. di Ravenna ed anche un gruppo elettrogeno per la Protezione Civile di Dovadola, tutti presidi che saranno utilizzati per le loro comunità. Sono state poi aiutate due famiglie di Forlì, segnalate dalla locale Protezione Civile, che avevano avuta la casa devastata. A Sant’ Agata sul Santerno abbiamo inoltre contribuito a ristrutturare un Centro Sociale di Ritrovo per anziani, al recupero di due biblioteche e all’acquisto tre defibrillatori.

Ciò dimostra che la solidarietà della nostra comunità non è di sole parole, ma anche di fatti molto, molto concreti.

Tutte queste operazioni necessitano ovviamente di finanziamenti. E’ possibile quindi contribuire a sostenere il sodalizio, incrementando le sue risorse, per aiutarlo nelle sue attività umanitarie, in varie maniere:

Con la dichiarazione dei redditi, destinando il contributo del tre per mille alla Croce Rossa Sammarinese.

Iscrivendosi alla CRS: si ricorda che l’iscrizione alla CRS, permette di partecipare in maniera attiva alle varie attività che l’associazione promuove, quindi l’adesione non è solo un contributo economico (30 euro il minimo) ma, per chi lo desidera, l’iscrizione può anche permettere di apportare il proprio contributo di idee, iniziative e progetti e candidarsi al Consiglio Direttivo. L’iscrizione si può effettuare in tutte le banche sammarinesi col contributo minimo di 30 Euro sul conto corrente del sodalizio, specificando la causale del versamento con “iscrizione”; è possibile anche predisporre un versamento annuale continuativo.

Facendo una donazione

La sede della CRS, ubicata a Cailungo in via Scialoja 12, ove è l’ingresso per i disabili all’ospedale, ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12.