San Marino. Croce Rossa Sammarinese: sabato 2 dicembre la prossima assemblea generale degli iscritti

La Croce Rossa Sammarinese ricorda ai suoi soci ed alla cittadinanza che sabato 2 dicembre, alle ore 10, è stata convocata l’assemblea generale degli iscritti alla Croce Rossa Sammarinese, presso la sala Joe Cassar (ex International) a Borgo Maggiore. All’ordine del giorno, dopo la relazione del Presidente, vi è il rinnovo delle cariche sociali per la formazione del nuovo Consiglio Direttivo. Si rende noto che, anche a seguito delle difficoltà legate alla pandemia di Covid ed a problemi informatici, che hanno reso difficoltosi i contatti con i soci, sarà possibile iscriversi o rinnovare l’associazione al sodalizio anche all’inizio dell’assemblea e quindi presentare la propria candidatura per le elezioni. L’apporto di forze nuove, per tutte le cariche sociali, è un evento auspicabile per coloro che intendono proporre il proprio contributo di idee, progetti e iniziative per la crescita del sodalizio stesso, tuttora intensamente impegnato nel territorio, con i suoi mezzi ed i volontari, e fuori territorio con le operazioni umanitarie.

CRS