San Marino. Cross provinciale: 2 podi per la San Marino Athletics Academy

Sabato 7 dicembre, si è svolta a Rimini la seconda prova del Campionato provinciale di Cross. Al via anche due atleti della San Marino Athletics Academy. Nella categoria allievi, è Luca Lazzari a mettersi in luce. Dopo il terzo posto conquistato nella prova di San Giovanni in Marignano, il diciasettenne sammarinese ha preso fiducia e riesce a migliorarsi con una corsa fluida su un fondo disomogeneo e molto avvallato. Sale sul secondo gradino del podio, aggiudicandosi la medaglia d’argento. La sfida con il proprio allenatore, Gian Luigi Macina, è lanciata. Nella categoria master C, Gian Luigi arriva per due volte al secondo posto. E’ vice campione provinciale di corsa campestre su un tracciato di 3 km.