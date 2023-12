San Marino. CSdL-CDLS-USL: “Più che confermato lo sciopero di venerdì”

Nell’incontro tra le organizzazioni sindacali e i gruppi consiliari di maggioranza sono state confermate le posizioni espresse dal Segretario Gatti riguardo alle richieste sindacali. I gruppi consiliari riconoscono la validità delle richieste nel contesto del fiscal drag, ma non sono d’accordo sulla formulazione della proposta sindacale e non hanno un’alternativa da proporre. Di conseguenza, lo sciopero previsto per il 15 dicembre rimane confermato. Il programma della manifestazione prevede un raduno in Piazza delle Nazioni Unite seguito da una marcia attraverso il centro storico fino a Piazza della Libertà, dove si terranno gli interventi dei Segretari Generali di CSdL, CDLS, USL e dei manifestanti. Si forniscono anche informazioni sul parcheggio gratuito per i manifestanti. Si invita i lavoratori, i pensionati e i cittadini a partecipare numerosamente alla manifestazione per sostenere gli obiettivi del sindacato sulla politica dei redditi.