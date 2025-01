San Marino. Cultura e dialogo per un futuro comune: la Cooperativa Culturale “Il Macello” 

San Marino, 21 Gennaio 2025

La Cooperativa Culturale “Il Macello” nel 2015, ristrutturata a regola d’arte, ha riaperto le porte della storica sede in Contrada delle Mura 43, risalente al 1979.

Con grande impegno e volontariato, la cooperativa sta portando avanti iniziative e attività di carattere culturale, ricreativo e artistico, realizzando progetti a medio termine di grande valore per la comunità.

Le attività della Cooperativa “Il Macello” sono completamente autofinanziate e realizzate grazie alla partecipazione di volontari. Nonostante ciò la cooperativa deve scontrarsi con difficoltà continue legate all’ostilità di pochi che frenano e arrestano queste iniziative, senza considerare quanto sia importante, come emerso anche nella discussione pubblica sul tema dei centri storici, la sostenibilità economica, centrale nell’organizzazione di qualsiasi attività, soprattutto in realtà situate in piccoli centri abitati.

Gli eventi organizzati dalla cooperativa “Il Macello” sono completamente gratuiti e devono rimanere tali, ma affinché ciò sia possibile, è fondamentale che siano frequentati da un pubblico ampio.

La partecipazione è cruciale per ampliare la nostra rete di sostenitori e permettere alla Cooperativa di autofinanziarsi per poter realizzare nuove iniziative.

La situazione attuale desta molta preoccupazione perché rischia di compromettere non solo l’efficacia delle attività, ma anche e soprattutto la ricchezza dello scenario culturale ed aggregativo del nostro paese e del suo centro storico come un nucleo culturale vivo e partecipato.

Ultimamente lo svolgimento delle attività serali della cooperativa il sabato sera viene messo in difficoltà dalla mancata concessione di prolungamento degli orari.

Pur riconoscendo il valore delle iniziative culturali proposte dalla cooperativa, infatti, la Giunta di Castello di Città ha negato la richiesta di estendere gli orari alle richieste della cooperativa, limitando così la possibilità di coinvolgere un pubblico più ampio e di creare momenti di aggregazione anche oltre le ore tradizionalmente consentite.

La situazione della Cooperativa “Il Macello” riflette problematiche comuni ad altre realtà della Repubblica di San Marino. Borgo Maggiore, ad esempio, è stato recentemente al centro di discussioni pubbliche che sottolineano una desertificazione commerciale e la necessità di valorizzare i centri storici con attività che attraggano giovani, residenti e turisti.

Come emerso da queste discussioni, occorre un approccio integrato che combini incentivi economici, flessibilità normativa e un coinvolgimento attivo della cittadinanza per riportare vitalità e socialità nei centri storici. La Cooperativa “Il Macello”, con la sua lunga tradizione di eventi culturali e ricreativi, si propone come esempio virtuoso e desidera collaborare con le autorità locali per sviluppare progetti che possano servire da modello replicabile per l’intero territorio.

La Cooperativa desidera continuare un dialogo costruttivo con la Giunta di Castello di Città e con tutte le autorità competenti per trovare soluzioni che possano conciliare il rispetto delle normative con la necessità di promuovere la cultura come motore di crescita, di aggregazione e di sviluppo per San Marino.

Ringraziamo per il sostegno i nostri soci e chi partecipa alla vita della cooperativa e la Giunta di Castello di Città per l’apertura al confronto, fiduciosi che insieme si possano trovare soluzioni equilibrate e sostenibili per la nostra comunità.

Cooperativa Culturale “Il Macello”