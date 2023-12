San Marino. Cuori in Piazza per un Nuovo Anno più Dolce! 

Capodanno a San Marino per festeggiare insieme l’arrivo del 2024

San Marino, 28 dicembre 2023 – Il Natale è trascorso ma la magia delle feste continua ad accendere le vie e le piazze del Centro Storico di San Marino. Il programma del Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce prosegue tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 10.30 alle 19.00, fatta eccezione per il 1° gennaio 2024, giornata in cui le attrazioni del Natale delle Meraviglie saranno aperte a partire dalle 14.30.

Cresce l’attesa per l’arrivo del nuovo anno con la festa “Cuori in Piazza. Per un Nuovo Anno più Dolce!”: dalle 22.00 circa Piazzale Lo Stradone si trasformerà in una vera e propria scena aperta per trascorrere l’ultima notte dell’anno in allegria con tutta la famiglia. Ad aprire la serata saranno le esilaranti gag del noto imitatore televisivo Antonio Mezzancella e a seguire la travolgente Party Band degli Showzer, capitanati dall’Omino di Pan di Zenzero, che torna anche quest’anno con il live concert e l’entusiasmante corpo di ballo per portare tanto ritmo ed energia in piazza. Immancabile, poi, l’ormai storico Djset di Mr. Lory G. e allo scoccare della mezzanotte il brindisi augurale con il tradizionale spumante accompagnato da una dolce fetta di pandoro o panettone, per un momento conviviale in collaborazione con Cantina San Marino e TitanCoop.

Altra tradizione, questa volta tutta sammarinese, è il Concerto di Capodanno a cura della Banda Militare di San Marino: diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, la Banda Militare torna il 1° gennaio alle ore 17.00 al Teatro Titano con un omaggio musicale alle colonne sonore dei film di Walt Disney. L’incasso dei biglietti, al costo di Euro 10,00 cadauno, sarà interamente devoluto a “VIP – Viviamo In Positivo”, associazione sammarinese per la Clownterapia sociale che gestisce la biglietteria in prevendita e il giorno stesso. Prevendita biglietti venerdì 29 dicembre dalle 16.00 alle 19.00 presso il Centro Commerciale Atlante.

Da non perdere fino al 7 gennaio i Mercatini di Natale in Via Eugippo e Via Donna Felicissima, la Fabbrica di Cioccolato, dove piccoli e meno piccoli potranno incontrare Babbo Natale fino al 31 dicembre, l’Ice Park in Cava dei Balestrieri, la Dolce Mostra del Mastro Pasticciere Roberto Rinaldini e il Grande Albero in Piazzale Domus Plebis. Menzione speciale perla Casa dei Cuori Dolci in Piazza della Libertà, dove ogni pomeriggio – in replica ogni mezz’ora dalle 17.00 alle 18.30 – l’eccentrico Cioccolatiere padrone di casa coinvolgerà il pubblico in un emozionante show di luci, suoni ed effetti speciali; tutte da ammirare, inoltre, le splendide immagini natalizie proiettate sulle pareti esterne degli edifici circostanti la Piazza e le luminarie del centro storico.

Prosegue il Photo Contest #sanmarinounmondopiudolce. Scattando una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e pubblicandola sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #sanmarinounmondopiudolce si potrà vincere un soggiorno per due persone presso il Grand Hotel di San Marino.

Inoltre nei due Infopoint presso Porta San Francesco e Porta della Fratta, i visitatori potranno ritirare una cartolina con il simpatico Omino Pan di Zenzero e timbrandola presso La Fabbrica di Cioccolato, l’Ice Park e l’Infopoint si potrà ricevere uno straordinario gift di Brand Gioielli e usufruire di speciali benefit presso gli esercizi commerciali aderenti.

L’edizione 2023/2024 de Il Natale delle Meraviglie è un evento voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo e organizzato da Nextime Eventi di Alberto Di Rosa con la Direzione Artistica di Simone Ranieri e con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

Determinante come sempre il sostegno degli sponsor: Brand Gioielli, DiPAs Distribuzione Prodotti assicurativi – Agente Generale UNIPOL SAI, San Marino Outlet Experience, GrafikArt, TitanCoop, Illusion Group, Energreen, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Il Natale delle Meraviglie prosegue fino al 7 gennaio con attrazioni e show incredibili che animeranno il Centro Storico della Repubblica di San Marino. Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com

INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Mondo più Dolce

Date ed orari:

Tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024 dalle 10.30 alle 19.00.

Il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

Fabbrica di Cioccolato: Dalle 10.30 alle 19.00 – Il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00

Ice Park: Fino al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.00. Il 1° gennaio dalle 14.30 alle 23.00. Prezzi: € 10,00 per 60 minuti – € 7,00 per 30 minuti

Grande Albero: Fino al 7 gennaio in Piazzale Domus Plebis

Casa dei Cuori Dolci: Fino al 7 gennaio dalle 10.00 alle 19.30 – Orari show: 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30

Visite guidate: tour “Alla scoperta di San Marino, Patrimonio UNESCO” (1 ora)

Una guida turistica porterà i visitatori in luoghi caratteristici del Centro Storico facendo scoprire loro scorci nascosti, luoghi in cui leggende e storia si intrecciano ad avvenimenti e tradizione, circondati da panorami mozzafiato. Tutte le domeniche fino al 31 dicembre alle ore 9.00

Punto d’incontro: Porta San Francesco

Tariffa: € 5,00 a persona – gratuito bambini fino a 10 anni

Festa di Capodanno: Cuori in Piazza per festeggiare un Nuovo Anno più Dolce!

31 dicembre, dalle 22.00 circa c/o Piazzale Lo Stradone

Festeggiamo insieme l’arrivo del nuovo anno con il travolgente spettacolo della Party Band Showzer, le esilaranti gag del noto imitatore televisivo Antonio Mezzancella e l’imperdibile Djset di Mr. Lory G. Ingresso gratuito

Navette:

? Il servizio Treno Express, trenino su gomma, collegherà Piazzale Nazioni Unite, Piazzale Lo Stradone e i parcheggi numero 2Bus, numero 3 e numero 6 (corsa semplice 3 Euro – andata/ritorno 5 Euro)

Funivia:

Il Servizio Funivia che collega Borgo Maggiore con il Centro Storico sarà attivo durante il Natale delle Meraviglie nei seguenti orari:

? Dalle 7.45 alle 19.30

? Il 1° gennaio dalle 13.30 alle 19.30

Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino