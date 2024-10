San Marino. Cure fine vita al Master in Medicina Geriatrica 

Le cure palliative domiciliare, sono un servizio essenziale per i bisogni alla salute anche complessi delle persone fragili, queste cure erogate dalle unità di cure palliative domiciliare garantiscono le complessità dei bisogni ed intensità assistenziale coordinate dai medici di medicine generale in collaborazione con equipe specialistiche multidisciplinari.

L’obbiettivo dell’assistenza domiciliare è quella di fornire al malato tutte le terapie che rendono necessarie al mutare del quadro clinico e garantire allo stesso tempo la migliore qualità della vita possibile. Nelle prestazioni sono coinvolte diverse figure professionali: medico di medicina generale, infermieri, psicologi, riabilitatori, nutrizionisti ed assistenti sociali.

Di tutto questo, come sottolinea il Dott. Carlo Renzini, Presidente dell’ASGG, parlerà il Dott. Alessandro Pirani nell’ambito dell’insegnamento dell’VIII modulo del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” anche in considerazioni delle nuove direttive di legge.

In questo modulo, che si svolgerà il 25 e 26 ottobre e sarà completato anche da altri interessanti argomenti di infettivologia ed endocrinologia, che vedrà la partecipazione dei docenti, Dott. Massimo Arlotti e Dott. Giovanni Scanelli.

Ricordiamo che sono aperte, sino al 22 novembre 2024, le iscrizioni alla XIII edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”. Per informazioni: www.asgg.sm