San Marino. Da Libera apertura all’aggregazione socialista

Nell’ambito di una conferenza stampa tenuta ieri, “Libera” ha espresso la sua posizione distante dall’opportunismo politico e ha sottolineato allo stesso tempo la necessità di un’opposizione costruttiva. “Durante l’arco di questa legislatura, Libera ha sostenuto progetti di sviluppo sani, tra cui permute e varianti portatrici di investimenti e lavoro, e continuerà a farlo poiché ritiene che questo sia ciò di cui il Paese ha bisogno”. Per il Segretario Matteo Ciacci: “Si fanno campagne acquisti di Consiglieri invece di risolvere i problemi. Ma nessuno dei Consiglieri di Libera sosterrà questo governo, statene certi” anche a rispondere al gossip politico degli ultimi giorni. “Provino a governare coi numeri che hanno” sfida la maggioranza Ciacci, che aggiunge: “La priorità del Paese non è la poltrona ma fare le cose”. Insieme a Ciacci sul palco anche Eva Guidi e Dalibor Riccardi i quali hanno richiamato l’attenzione su diverse proposte e azioni. Tra queste, il sì alle varianti che hanno favorito lo sviluppo di importanti imprese come Alutitan, Promopharma ed Erbozeta. Inoltre, Libera ha proposto di utilizzare le risorse derivanti dalla vendita di terreni pubblici per progetti di sviluppo e politiche volte a ridurre l’impatto ambientale del Paese. La necessità di investire nel settore energetico per aumentare gli investimenti dello Stato nella società Romagna Acque è stata anch’essa evidenziata, al fine di raggiungere l’infrastruttura dell’invaso in sinergia con l’Italia o di investire in impianti ad energia pulita per promuovere l’autonomia energetica. Libera ha inoltre sottolineato l’importanza che lo Stato installi impianti fotovoltaici sulle strutture pubbliche, un’iniziativa che è stata accolta dalla Segreteria competente.

Oltre a ciò è stata richiamata l’attenzione sulla necessità il debito estero nello sviluppo al fine di favorire la riqualificazione e la creazione di strutture ricettive, indispensabili per il Paese. Richiesto il memorandum con la Banca d’Italia per sviluppare il sistema bancario e finanziario del Paese, coinvolgendo attivamente i cittadini in questo momento di cambiamento cruciale.

Altro tema cruciale affrontato durante la conferenza stampa è stata la questione della sanità. Libera ha sottolineato la necessità di una sanità diversa, in particolare riferendosi alle dichiarazioni recenti del Segretario alla Sanità Mularoni. Hanno proposto di rivedere il Cot, rilanciare il rapporto tra medico e paziente e ridurre le liste di attesa, promuovendo una sanità più presente sul territorio e maggiormente incentrata sul medico domicilio. Il partito ha anche espresso soddisfazione per il cambiamento di approccio del governo su questi temi e ha sottolineato l’importanza di partire dal contenuto anziché dal contenitore.

Una apertura dunque alla maggioranza anche se Libera ha comunque sollevato la mancanza di una strategia chiara e ha invitato il governo a concretizzare i progetti che sono rimasti nel cassetto per troppo tempo.

Spazio e focus su mutui, vita, affitti ed emergenza abitativa. Queste sono le priorità che emergono dal contatto con la cittadinanza secondo il partito, che ha già spinto il governo a sostenere famiglie e imprese, evitando di lasciare indietro i più vulnerabili. Apprezzamento per il fatto che il Segretario Gatti abbia incontrato Abs per discutere del tema dei mutui, ma è auspicabile che il ragionamento si estenda a tutti i temi menzionati, con l’obiettivo di concretizzare le azioni. Si attendono i risultati.

Annunciato che Libera incontrerà nei prossimi giorni le forze economiche e sociali per approfondire tutti questi argomenti e ascoltare le loro istanze.

Il partito infine si è rivolto in particolare all’area progressista riformista, che include l’aggregazione socialista, il Psd e altre forze politiche che condividono i valori del centro sinistra. Saranno i temi, e non le persone, a delineare il progetto definitivo, con un’attenzione speciale al collocamento internazionale, allo sviluppo, al lavoro, al sociale e alla buona politica.

David Oddone

(La Serenissima)