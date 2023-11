San Marino da record: gol in 3 partite di fila

Per San Marino le qualificazioni di Euro 2024 rimarranno un ricordo memorabile. Nonostante non abbiano ancora vinto una partita in una competizione ufficiale, non era mai capitato che il San Marino riuscisse a segnare in tre match consecutivi. La federcalcio sammarinese si dice soddisfatta e vuole cavalcare l’onda dell’ottimo momento che sta affrontando.

Nonostante la preparazione e gli allenamenti, la squadra sembra in balia di un giro di roulette dove il passo successivo è sempre imprevedibile. Eppure, anche nei casinò esistono delle strategie roulette per vincere, se San Marino riuscisse ad inquadrare bene le proprie potrebbe ben sperare per la prossima edizione della Nations League.

I gol memorabili

Dopo la rete di Golinucci contro la Danimarca dove San Marino è stata battuta per 2-1, quella di Franciosi contro il Kazakistan 3-1, è arrivata quella di Berardi contro la Finlandia terminata 2-1. La squadra sammarinese sui suoi profili social commenta: “È una notte storica per la Nazionale di Costantini che allo Stadium festeggia la terza rete consecutiva grazie al rigore di Filippo Berardi. Nonostante un ottimo primo tempo chiuso a reti bianche, la Finlandia passa in avvio con la doppietta di Soiri. I Titani soffrono, reggono e nel recupero ecco il gol emozionante del 1-2 a chiudere al meglio il girone”.

La selezione nazionale di San Marino, inclusa nel gruppo H, che è stato vinto dalla Danimarca davanti alla Slovenia, è una delle cinque squadre che hanno concluso il cammino di qualificazione senza raccogliere punti, insieme a Cipro, Malta, Gibilterra e Liechtenstein. Tuttavia, San Marino è riuscita a segnare ben tre gol nel corso delle qualificazioni e a mantenere alta l’attenzione e la speranza nel match con la Finlandia.

Cinque squadre hanno ottenuto risultati ancora peggiori, con Gibilterra che non ha totalizzato punti, Liechtenstein con uno, e Malta, Far Oer ed Estonia con soli due punti ciascuna. Nel corso delle qualificazioni per Euro 2024, San Marino ha subito ben 31 gol e deve ancora registrare una vittoria ufficiale.

La loro unica vittoria è arrivata in un’amichevole nel 2004, con un risultato di 1-0 contro il Liechtenstein. Attualmente, San Marino occupa l’ultima posizione nella classifica mondiale della FIFA, avendo perso 85 delle 86 partite di qualificazione agli Europei, con l’unica eccezione rappresentata dal pareggio senza reti contro l’Estonia nel 2014.

Berardi fa la storia

Filippo Berardi, chiamato all’ultimo momento a causa dell’infortunio di Nanni, ha ottenuto e trasformato il calcio di rigore che ha fissato il punteggio finale a 1-2 contro la Finlandia. Questo è stato il terzo incontro consecutivo in cui Berardi ha segnato, un risultato mai ottenuto prima dai giocatori biancazzurri. Questa è stata la ciliegina sulla torta di una strepitosa corsa verso Euro 2024, durante la quale la squadra ha segnato 3 gol e solo 7 reti subite in 3 prestazioni eccezionali.

La performance di Berardi è stata un meritato riconoscimento dopo un periodo difficile di due anni segnato da infortuni al crociato e altre sfide. Nonostante la sua forma fisica ridotta, Berardi è stato uno dei migliori in campo, non solo per il suo gol. La sua presenza durante la partita non era prevista inizialmente, ma è entrato in gioco nel momento più critico e ha dato un senso ad ogni suo tocco di palla. Questo gli ha permesso di raggiungere il secondo posto nella classifica dei migliori marcatori di San Marino, alla pari con Manuel Marani e a soli -6 dal leggendario Andy Selva.

Al termine di un’altra partita eccezionale, che è stata anche piuttosto intricata nello sviluppo, la squadra di calcio di San Marino, ha scritto una pagina di storia. Il CT Costantini ha commentato così gli ultimi eventi: “Il gruppo la nostra forza, felice per Berardi. In Nations League da protagonisti”. Adesso i biancoazzurri puntano solo ai risultati!