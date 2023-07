San Marino. DAL 11 AL 20 LUGLIO RITORNA VISIONI D’ESTATE: CINEMA ALL’APERTO E CONVIVIALITA’ AL PARCO LAIALA SERRAVALLE RSM 

In arrivo VISIONI D’ESTATE – Cinema all’aperto e convivialità da martedì 11 a giovedì 20 luglio 2023 con inizio ore 21:15, presso l’Arena Casa Parco Laiala a SERRAVALLE (RSM).

Dalle ore 19:30 funzionerà lo stand gastronomico con STREET FOOD (piadina, cassoni, …) e SERVIZIO BAR.

Questo il calendario delle proiezioni – inizio ore 21:15:

Data film Martedì 11 luglio Pets 2 – Vita da animali Mercoledì 12 luglio Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Giovedì 13 luglio Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio Martedì 18 luglio Il piccolo yeti Mercoledì 19 luglio Ticket to paradise Giovedì 20 luglio Encanto

L’ingresso è unico a 3 € ed è prevista una PROMO FAMIGLIA, che consiste nell’ingresso gratuito per bambini con età fino a 6 anni (accompagnati da un adulto).

Nei due mercoledì, ogni persona che cenerà presso lo stand gastronomico avrà in omaggio l’ingresso gratuito per assistere al film della serata.

Quest’anno tanto spazio ai film di animazione per tutta la famiglia e, in più, un film con un nuovo protagonista dell’universo Marvel in lotta con il proprio passato (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) e una spassosa commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney (Ticket to paradise).

L’iniziativa promossa dal Centro Sociale S. Andrea con il patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle, è resa possibile grazie al coinvolgimento di numerosi volontari, la disponibilità della parrocchia di Serravalle, il sostegno di Ditte ed Enti, così da offrire una bella occasione d’incontro e ricreazione.