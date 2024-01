San Marino. Dal 6 al 12 febbraio tornano le giornate del Banco Farmaceutico

Tornano, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio, le Giornate di Raccolta del Farmaco, iniziativa di solidarietà per raccogliere medicinali da donare alle persone in condizioni di povertà sanitaria, organizzata in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus.

L’evento festeggerà quest’anno la 14^ edizione in Repubblica: promosso dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, gode dell’Alto Patrocinio della Reggenza e del Patrocinio dell’intero Congresso di Stato.