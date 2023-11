San Marino. Dal 9 all’11 Novembre torna a San Marino la VI edizione del convegno Oftalmologico “Occhio alla superficie…”

Tutto pronto per il VI Convegno Oftalmologico dal titolo “Occhio alla superficie…in tutte le età” che si terrà nella Repubblica di San Marino dal 9 all’11 novembre 2023, al Centro Congressi Kursaal.

Il tema di quest’anno e in generale il convegno, rappresentano un evento di grande rilevanza scientifica e formativa per tutti gli operatori sanitari che si occupano della salute degli occhi, in particolare della superficie oculare, cioè la parte più esterna dell’occhio, che comprende la congiuntiva, la cornea, il film lacrimale e le palpebre. La superficie oculare è essenziale per la protezione, la lubrificazione e la qualità della visione, ma è anche esposta a molteplici fattori di rischio, come infezioni, allergie, traumi, malattie sistemiche, inquinamento, uso di lenti a contatto, eccesso di schermi e invecchiamento.

Il congresso affronterà tutti questi aspetti, con un approccio multidisciplinare e interattivo, coinvolgendo oftalmologi, pediatri, ortottisti e infermieri, provenienti da diversi paesi d’Europa e del Mondo.

La novità di quest’anno sarà un’intera sessione dedicata alla miopia e ai possibili trattamenti stabilizzanti, con lo scopo di prevenire le complicanze della miopia elevata, presenti relatori di fama ed esperienza internazionale.

Sempre nell’ambito della miopia, problematica sempre più diffusa tra la popolazione mondiale, nella giornata di venerdì si terrà una sessione dedicata ad ortottisti e pediatri per fornire spunti ed aggiornamenti sulla gestione dei loro piccoli pazienti, in vista dell’imminente apertura presso l’Ospedale di San Marino del ‘Centro per lo studio e cura della miopia’ completamente dedicato ai problemi dell’occhio miope, dall’infanzia all’età adulta, unendo le più innovative tecnologie all’esperienza di professionisti da anni impegnati nel settore.

Durante le giornate del congresso sarà allestito un laboratorio “wet-lab”, in cui i giovani oculisti potranno perfezionare le manovre chirurgiche oculari sull’occhio sintetico e virtuale.

L’11 novembre si svolgerà, sempre nella stessa sede, anche il congresso della società internazionale SEEOS, South Est Europe Ophthalmological Society, organizzato dal dott. Mularoni e dal dott. Forlini, con la partecipazione di oltre 20 oculisti fra i più rappresentativi delle aree dell’Europa sud-orientale.

Nell’ottica di creare una rete di scambi professionali e formativi concreta e duratura, saranno trattati temi scientifici e presentati modelli organizzativi dei vari Paesi per definire il ruolo ed il futuro dell’oculistica nella sanità pubblica, nell’era dell’intelligenza artificiale.

