San Marino. Dal Consiglio la denuncia del consigliere Troina: ”Nonostante i cittadini siano attenti a separare correttamente i rifiuti, ci sono situazioni in cui gli operatori addetti ribaltano tutti i bidoni insieme. Ho le prove. Occorre chiarezza”

Nel corso dell’apertura del comma comunicazioni del Consiglio Grande e Generale, il consigliere Gaetano Troina (Domani Motus Liberi) ha denunciato la presunta gestione impropria della raccolta differenziata sul territorio.

Secondo quanto dichiarato da Troina, chi si occupa della raccolta dei rifiuti non rispetterebbe le regole, mescolando il contenuto dei diversi cassonetti già differenziati: “Nonostante i cittadini siano attenti a separare correttamente i rifiuti, ci sono situazioni in cui gli operatori addetti ribaltano tutti i bidoni insieme, vanificando così ogni sforzo fatto dalla collettività per differenziare”, ha denunciato il consigliere, sottolineando che tali episodi si verificherebbero soprattutto in momenti in cui non ci sono testimoni.

Troina ha dichiarato di avere prove concrete a sostegno delle sue affermazioni e ha chiesto che venga fatta immediata chiarezza sulla vicenda. “Occorrono verifiche puntuali e un monitoraggio più rigoroso per garantire il rispetto delle procedure di raccolta differenziata”, ha aggiunto, esortando le autorità competenti a intervenire per accertare eventuali responsabilità e ristabilire la fiducia dei cittadini nel sistema di gestione dei rifiuti.

La questione non è di poco conto, poiché rischia di compromettere gli obiettivi ambientali e di sostenibilità che il Paese si è prefissato, oltre che un costo inutile. La raccolta differenziata è infatti un pilastro fondamentale nella gestione dei rifiuti, volto a ridurre l’impatto ambientale e promuovere l’economia circolare.