San Marino. Dal discorso del segretario politico PDCS Venturini: ”Convergenze tra gli alleati per un lavoro condiviso al servizio del paese”

”Le forze politiche dell’attuale Maggioranza – Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Alleanza Riformista, Libera/PS e PSD – si sono confrontate durante le consultazioni cercando le necessarie convergenze e prendendosi le rispettive responsabilità, imprescindibili per svolgere un lavoro condiviso al servizio della nostra Repubblica. Alcune di quelle forze politiche hanno risposto prontamente al nostro appello.

Altre, al contrario, hanno optato per una scelta differente e di difficile comprensione, seppur rispettabile, concentrati più sul proprio successo elettorale che sul bene del Paese.

Molti detrattori, senza nemmeno dare il tempo al nuovo Governo di mettersi alla prova, si sono già lanciati all’attacco, sostenendo che questo esecutivo sarebbe minato da contraddizioni interne e dall’impossibilità di conciliare esigenze di centrodestra e centrosinistra. Ritengo questi attacchi miopi e legati ad una visione superata di fare politica.

La vera sfida sarà far sempre prevalere, come già durante la fase delle consultazioni, la capacità di sintesi, la volontà di unire e non dividere, di costruire e non demolire, senza preconcetti, senza inutili scontri, senza la necessità di mettere delle bandierine, tenendo al centro il bene del Paese.” (…)

Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia