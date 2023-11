San Marino. Dal lago al mare: la pesca sammarinese assegna il titolo Feeder, si prepara per i Mondiali e disputa il secondo Trofeo Senza Frontiere

Fine settimana di grandi sfide per la Federazione Sammarinese Pesca, impegnata dal lago al mare con il settore giovanile e gli agonisti. Al Lago Pascoli si è svolto il secondo Trofeo Senza Frontiere dedicato agli Under 16. La gara a coppie, composte da un allievo sammarinese e uno della scuola di pesca di Rimini, ha visto la partecipazione di otto accoppiamenti con la vittoria finale di Joey Giovagnoli e Daniele De Paoli. Secondo posto per Alessio Conti con Valentino Bonduà, terzo Denis Errante in coppia con Giada Moroni. Il lago di San Mauro Pascoli è stato protagonista con la quarta e ultima prova del campionato sammarinese 2023 di specialità “Feeder”. Grazie al terzo posto di giornata Oscar Grandoni si aggiudica la vittoria del titolo, seguito nella classifica finale da Romano Saraga e Giancarlo Fusini. Infine, al largo di Chioggi si è disputata la prima prova valida per la selezione della Nazionale di pesca in mare da natante, che nel 2024 parteciperà ai Mondiali in Irlanda. La manche è stata vinta da Federico Soldati, Federico Bruschi sul secondo gradino del podio e Daniel Moroni terzo.