San Marino. DANIELA BERTI, ex segreteria particolare del Segretario di Stato alle Finanze (Capicchioni e Felici) citata nell’avviso di garanzia alla presunta CRICCA per associazione a delinquere

Daniela Berti, seppur citata nell’avviso di garanzia per associazione a delinquere alla presunta cricca non è indagata.

Leggiamo dallo stesso avviso di garanzia del 31 maggio 2023, a firma del Commissario della Legge Dr.ssa Elisa Beccari: ”Daniele Guidi favoriva l’avvicendamento, ai soggetti di cui sopra, di soggetti reperiti da Confuorti -in quanto funzionali agli interessi del sodalizio – tentando di remunerare DANIELA BERTI – che aveva favorito la nomina di Wafik Grais a Presidente di BCSM, nonostante egli risultasse privo di uno dei requisiti previsti – offrendogli un incarico presso l’Associazione Bancaria Sammarinese (d’ora in poi brev. ABS) poi abortito per l’opposizione di Stefano Ercolani;

Di questo ne avevamo parlato anche noi: ”https://giornalesm.com/san-marino-daniela-berti-lascia-lincarico-di-segretario-particolare-del-segretario-di-stato-alle-finanze-proposta-la-sua-collaborazione-abs/”

Anche nell’Ordinanza Morsiani la Berti viene citata per ”La nomina strategica di Grais alla Banca Centrale”

La Berti sembra essere stata escussa nella Commissione d’Inchiesta di Banca Cis, ma il suo nome pare non viene inserito della relazione.

Ne parla, tra gli altri, anche il consigliere Adele Tonnini ora Reggente, (fonte aperta https://www.movimentorete.org/2021/12/adele-tonnini-sulla-commissione-consiliare-dinchiesta-sul-sistema-bancario/ ) e scrive: ” Tutto parte dalla nomina di Grais in BCSM: il Governo di allora (Bene Comune formato da PDCS, AP e PSD) nel 2015 emette il bando per il nuovo presidente di BCSM. Ora io mi chiedo: chi lo ha voluto Grais? Morganti come tutti i suoi colleghi si è sempre sperticato a suo favore e faceva parte di quel Governo che ha vagliato i curriculum. Mi chiedo perché non avendo i requisiti era stato scelto proprio Grais? È ancora convinto sia stata una scelta azzeccata? Se i requisiti fossero stati rispettati e si fosse fatta una gara regolare, oggi il Presidente sarebbe un altro e il piano Confuortiano sarebbe stato fermato immediatamente. Daniela Berti, allora segretaria particolare del Segretario di Stato alle Finanze di Capicchioni, (e prima ancora del dimissionario Felici) risulta essere colei che ha gestito i curriculum del bando per scegliere Grais. Evidentemente pare aver svolto il lavoro molto bene se oggi leggiamo che poi fu proposta per un ruolo in ABS dall’allora presi­dente Daniele Guidi nonché AD di CIS. ”