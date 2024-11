Alla piscina comunale di Lignano Sabbiadoro la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha ottenuto un importante risultato alla seconda edizione del Freediving Parasport World Championship, manifestazione organizzata dalla Fipas sotto l’egida della Conferenze Mondiale delle Attività Subacquee. È stato l’atleta Daniele Mazza, accompagnato dal tecnico Giorgio Pierguidi, a rappresentare il Titano e a portarlo sulla vetta del podio con l’oro nell’Apena Dinamica, secondo posto per il francese Philippe Boisneau e terzo per l’italiano Roberto Mancini. Per Mazza anche il nuovo record mondiale di specialità con la distanza di 115 metri. Il sammarinese è stato impegnato anche nella categoria DNF senza attrezzi, chiudendo al quinto posto e, infine, nell’Apena Statica dove ha migliorato il proprio personale.