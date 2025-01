San Marino. Dario Manzaroli, presidente Associazione Culturale D.M.Belzoppi sull’arrivo dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Palestina S.E. Abeer Odeh.

Domani, 14 gennaio, la Commissione Permanente Affari Esteri del Consiglio Grande e Generale del Nostro Paese si riunirà per l’audizione dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Palestina S.E. Abeer Odeh.

L’Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi plaude a questo importante e significativo atto politico ed auspica al contempo la cessazione immediata delle ostilità in Palestina come premessa di un dialogo serrato e convincente che porti alla creazione di due Stati indipendenti e pacifici , unica vera soluzione per una pace giusta e pertanto duratura in Medio Oriente .

Il conflitto israelo-palestinese, caratterizzato da decenni di occupazione militare israeliana , insediamenti illegali, violenze e violazioni sistematiche dei diritti umani, rappresenta una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo.

La recente escaletion di violenza, con attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, prevalentemente donne e bambini, la distruzione sistematica di infrastrutture civili fra cui ospedali e scuole, la privazione di cibo, acqua e riparo dal freddo, hanno reso la situazione prossima al genocidio dei palestinesi e richiedono un’azione immediata ed efficace della comunità internazionale .

Va riconosciuto da parte dei Palestinesi il diritto di Israele ad esistere nei confini previsti dall’ONU nel 1948 e vanno condannati con fermezza sia gli attacchi terroristici come quello compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, sia le continue violazioni dei diritti umani commesse dall’esercito israeliano .

L’Associazione Culturale Domenico Maria Belzoppi ritiene che la soluzioni a due Stati , con la creazione di uno Stato Palestinese indipendente e sovrano, convivente pacificamente con lo Stato d’Israele, sia l’unica via percorribile per garantire pace e stabilità in una regione vitale e strategica anche per la sicurezza dell’Europa .

L’Associazione Domenico Maria Belzoppi invita Il Consiglio Grande e Generale ed il Governo della Repubblica a :

– Riconoscere formalmente lo Stato di Palestina

– Promuovere attivamente un cessate il fuoco immediato ed incondizionato

– Condannare fermamente tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario

– Sostenere gli sforzi della Comunità Internazionale per garantire l’accesso e la distribuzione degli aiuti umanitari.

– Chiedere alla Corte Penale Internazionale di avviare indagini approfondite sui possibili crimini di guerra.

– Offrire la propria mediazione attiva per facilitare il dialogo fra le parti.

– Offrire ospitalità per feriti ed bambini orfani .

Dario Manzaroli

Presidente Associazione Culturale D.M.Belzoppi