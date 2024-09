San Marino. Davide Frisoni, candidato di Forza Italia alle elezioni regionali incontra il Comites

Venerdì scorso Davide Frisoni, candidato alle prossime elezioni regionali nelle fila di Forza Italia, è stato ospite del Comites San Marino presso la sede di via Maestri Comacini a San Marino città.

Frisoni è stato ricevuto da una delegazione del Comites San Marino composta per l’occasione dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi.

Al centro del confronto il rapporto di collaborazione e cooperazione tra San Marino e la Regione Emilia-Romagna, perché molteplici – ha dichiarato il candidato Azzurro – sono gli ambiti di comune interesse, come ad esempio la cultura, gli eventi sportivi, il turismo, la dimensione internazionale dell’aeroporto di Rimini, le grandi infrastrutture, la riqualificazione ambientale, la tutela delle acque e la mobilità, in particolar modo la fluidificazione del traffico e il rilancio commerciale della statale 72, senza dimenticare la transizione ecologica.

La sfida – secondo Frisoni – è quella di indicare e costruire un nuovo modello integrato di relazioni e di partnership economiche e culturali in particolare con la provincia e la città di Rimini.

Durante l’incontro, riflettori puntati anche sul dibattito che in Italia da settimane si è riacceso sullo Ius Scholae proposto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani e fortemente sostenuto da Frisoni, ovvero sull’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei ragazzi stranieri al compimento di un ciclo di studi, mettendo al centro l’educazione e l’istruzione.

Il riconoscimento dello Ius Scholae – ha dichiarato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei – favorisce l’integrazione sociale e culturale, senza perdere l’integrità identitaria.

L’Italia – ha aggiunto Frisoni – ha ancora molta strada davanti a sé da fare ed è necessario che agisca guardando al futuro con coraggio e fiducia, dotandosi di uno strumento efficace di accoglienza per mitigare gli effetti di un inverno demografico senza precedenti.

Anche a San Marino – secondo Amadei – qualche riflessione sul riconoscimento dei diritti ai cittadini stranieri va sicuramente fatta anche per trovare il modo di attirare sempre più persone da fuori confine disposte a mettere a disposizione la loro forza lavoro a favore del sistema produttivo, in modo da dare a respiro al welfare ed al sistema pensionistico. L’immigrazione se gestita in quest’ottica è un’opportunità per rendere San Marino più competitiva.

Davide Frisoni

Comites San Marino