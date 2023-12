San Marino. De Masi, custode di sapori antichi e imperdibili, esalta il premio Chef (da La Serenissima)

Il premio chef giornalesm 2023 questa volta fa visita a Chef Andrea De Masi del ristorante Smaller di Michele Monteleone. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un maestro capace con la sua straordinaria abilità di combinare la tradizione locale, con l’innovazione e raffinate prelibatezze. Il locale di Città, si è rivelato così una vera gemma culinaria, distinguendosi per l’attenzione ai dettagli, la presentazione impeccabile dei piatti e una cura straordinaria nell’esibizione visiva e olfattiva.

La serata è stata un trionfo di sapori autentici, raccontando la storia, l’esperienza dello chef e la sua filosofia culinaria in ogni piatto.

Dalle pizze, alle famose tagliatelle con ragù antico, fino alle specialità al curry, allo stinco, per passare dai raviolacci e alla zuppetta calda di fagioli, porcini e salsiccia servita in un cestino di pane croccante, ogni piatto ha saputo catturare l’attenzione e soprattutto il palato della giuria.

Menzione speciale proprio per la tagliatella al ragù, un piatto della tradizione semplice solo all’apparenza, perché dietro c’è uno studio pluriennale da parte dello chef sia per calibrare tutti i sapori, che per realizzare il ragù, la cui cottura necessita di ben dieci ore, poiché deve essere lenta e a fiamma bassa. Prelibatezza nella prelibatezza, la stessa sfoglia, che ovviamente è fatta a mano e dona al piatto un sapore indimenticabile, difficilmente ritrovabile altrove. Si tratta di una pasta particolare tirata più alta. Utilizzata inoltre una farina di tipo 1, semi integrale: superfluo dire che è assolutamente da provare perché unica nel suo genere.

Chef De Masi ha saputo inoltre intrattenere i commensali, raccontando aneddoti gastronomici e la storia dietro ad ogni pietanza, aggiungendo un tocco unico all’atmosfera del locale.

La serata è culminata con un mascarpone in crosta, una leccornia-specialità del locale, lasciando così un ricordo indelebile e una profonda impronta nel premio chef.

Un grazie per i sempre ottimi vini che hanno innaffiato la serata, offerti dalla Cantina di San Marino: col Brugneto, difficile sbagliare! Il ristorante Smaller si afferma così come un luogo imperdibile per gli amanti della buona cucina, dove all’interno di un’esperienza gastronomica straordinaria, si possono gustare piatti unici.

