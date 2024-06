San Marino. Deceduta 21enne sammarinese, Sara Manzaroli, a seguito incidente stradale a Ventoso di Verucchio

Non ce l’ha fatta Sara Manzaroli, la 21enne sammarinese rimasta gravemente ferita in un incidente stradale domenica scorsa a Ventoso di Verucchio. Ha lottato per rimanere in vita Sara nel reparto di rianimazione al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni erano gravi, dopo l’incidente.

Era caduta con la sua moto mentre viaggiava in direzione Cantelli, a circa due chilometri dal confine. In base a quanto emerso, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbattendo probabilmente contro un ostacolo fisso a bordo strada e perdendo conoscenza. I passanti avevano subito allertato i soccorsi. Sul posto, per casualità, c’era un’anestesista italiana fuori servizio che, accertato l’arresto cardiaco, le aveva praticato il massaggio, in attesa del 118 intervenuto da San Marino anche se fuori territorio. Proprio il fatto di essere stata soccorsa da un medico aveva fatto ben sperare, in un primo momento.

La ragazza aveva riportato un forte trauma toracico. Necessario il trasferimento al Bufalini, per la gravità del caso. Poi, purtroppo, il tragico epilogo. Rtv San Marino