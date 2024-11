San Marino. Decima docenza Siat a Milano per Giovanni Maiani

L’andamento dei prezzi rappresenta graficamente le dinamiche dell’economia reale.

Lo scorso 23 novembre ho avuto l’onore di tenere la mia decima lezione annuale presso il Master in Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari organizzato dalla SIAT (https://www.siat.org/), giunto quest’anno alla sua 34ª edizione.

I mercati finanziari internazionali sono imprevedibili e caratterizzati da una crescente complessità. Questa realtà impone una formazione solida e specifica, indispensabile per comprendere le tendenze attuali e affrontare i continui e repentini cambiamenti.

Nel corso della mia docenza, ho voluto sottolineare come l’uso dell’analisi tecnica non possa prescindere da una conoscenza, anche solo basilare, di altre discipline, quali l’analisi fondamentale e l’analisi macroeconomica per esempio. Non è infatti possibile operare nel mercato valutario ignorando completamente le politiche monetarie delle Banche Centrali o investire in titoli azionari senza avere almeno un’idea del contesto settoriale di riferimento.

Per rendere l’idea, una variazione dei tassi di interesse può avere un impatto significativo su una posizione valutaria, così come un’importante oscillazione del prezzo del petrolio può influenzare sensibilmente i titoli del settore energetico. In definitiva, l’andamento dei prezzi di un asset è il riflesso diretto delle dinamiche dell’economia reale.

In un mondo sempre più interconnesso e complesso, è fondamentale adottare un approccio multidisciplinare. Questa visione globale consente di interpretare meglio le molteplici sfaccettature dei mercati e, conseguentemente, di compiere scelte più informate. Una conoscenza ampia e interdisciplinare permette non solo di limitare gli errori, che saranno comunque inevitabili, ma anche di ridurre il loro impatto.

In sintesi, il processo di apprendimento è continuo. Investire con raziocinio significa aggiornarsi costantemente, anche nei fine settimana o durante le pause festive. Questo è il prezzo da pagare per avere una concreta possibilità di successo nel settore finanziario.

Anche quest’anno, ho trovato negli studenti grande interesse e determinazione nell’approfondire le loro competenze. A loro va il mio più sincero augurio di successo per l’esame e per il futuro, come rappresentanti della nuova generazione di analisti tecnici.

Cordialmente,

Giovanni Maiani

https://giovannimaiani.blogspot.com/