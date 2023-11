San Marino decimo al Mondiale a squadre in Austria

La nazionale di San Marino composta da Alfredo Torre, Maurizio Gobbi, Roberto Bucci e Cristiano Urbinati ha partecipato dall’8 al 12 novembre al secondo campionato del Mondo a squadre di specialità 5 birilli, a Hall in Tirol, in Austria. Alla manifestazione hanno partecipato sedici squadre, suddivise in quattro gironi. Il sorteggio ha inserito la rappresentativa di San Marino nel girone C con Argentina, Danimarca – che sono arrivate entrambe terze nel classifica finale – e Repubblica Ceca. San Marino ha vinto la prima partita contro la Repubblica Ceca per 5-0, con lo stesso risultato ha perso con l’Argentina. L’ultima partita del girone, con la forte Danimarca, valeva per il passaggio del turno. I portacolori biancazzurri hanno vinto nel doppio, ma non è stato a sufficienza per passare il turno e hanno terminato perdendo 4-1. Dal Mondiale sono comunque arrivati segnali positivi, che dimostrano come la qualità del biliardo biancazzurro sia in continua crescita. La delegazione sammarinese ha concluso il torneo piazzandosi al decimo posto. C.O.N.S.