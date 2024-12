San Marino. Decorazione candele e concerto gospel: Le atmosfere natalizie vivono a San Marino Outlet Experience

San Marino, 11 dicembre 2024 – Doppio appuntamento, questo fine settimana, a San Marino Outlet Experience per vivere a pieno l’atmosfera natalizia.

Sabato 14 dicembre è in programma un nuovo laboratorio gratuito per bambini. Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 i più piccoli potranno personalizzare candele per rendere unica la tavola delle feste.

Domenica 15 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00, la Event Plaza ospiterà le suggestive esibizioni di un coro gospel che coinvolgerà i presenti in uno spettacolo natalizio dal ritmo trascinatene in grado di scaldare il cuore.

A San Marino Outlet Experience, inoltre, fino al 6 gennaio è sempre possibile concedersi una pattinata sulla pista di ghiaccio da 200 mq e un tour sul trenino natalizio.

Tutti gli eventi e le attrazioni natalizie sono gratuiti.