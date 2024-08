San Marino. Decreti Delegati prossimi alla ratifica consigliare, i tre sindacati chiedono il confronto

Auspichiamo che la legislatura appena iniziata preveda un costante, concreto e convinto percorso di confronto e condivisione dell’azione di Governo con le parti sociali. A tal fine le tre Organizzazioni Sindacali hanno inviato al Congresso di Stato, ai Consiglieri e alle forze politiche una lettera con la richiesta di incontro urgente sui Decreti Delegati in ratifica nella presente sessione Consigliare (punto 7 dell’odg).

Alcuni di questi Decreti riguardano tematiche ed argomenti di notevole interesse per i lavoratori ed i pensionati. Considerato il periodo feriale, che non agevola la possibilità di un confronto approfondito nell’arco di queste poche settimane, ad avviso delle OOSS alcuni degli stessi Decreti non dovrebbero essere ratificati in questa sessione consiliare, proprio perché di notevole interesse del movimento sindacale e quindi necessitano di essere integrati con le necessarie modifiche e aggiustamenti.

Una parte dei Decreti Delegati in ratifica, nonostante abbiano ricadute importanti sulla collettività e sui lavoratori, sono stati emanati nei mesi scorsi senza che sia avvenuto alcun confronto tra Governo ed OO.SS. Occorre inoltre approfondire i provvedimenti che abbiano un impatto sul bilancio dello Stato, come i benefici alle imprese, anche alla luce dei recenti rinnovi contrattuali.

I Decreti su cui i Sindacati chiedono il confronto o la sospensione della ratifica riguardano diverse tematiche, tra cui: il sistema previdenziale, il recupero crediti, l’ICEE, la legge sul consumo, ecc.

Le Organizzazioni Sindacali rimangono dunque in attesa di una risposta, confidando in un positivo accoglimento della richiesta avanzata.

CSdL – CDLS – USL