San Marino. Degrado ed incuria nel Castello di Fiorentino … di Sonia Ceccaroni

Buongiorno, scrivo queste brevi righe per portare a conoscenza la Cittadinanza del continuo e perpetrato degrado sul fronte Verde e sul fronte rifiuti abbandonati e sull’incuria del Castello di Fiorentino.

Come molti forse avranno già avuto modo di vedere, pochi giorni fa l’ex Segretario Marco Podeschi aveva pubblicato sui social diverse foto raffiguranti la situazione davanti il Centro Sanitario, nella parte retro e attorno al polo servizi Centro Sociale.

Ricordo a tutti che il centro è servito anche da due Cantonieri, proprio a riguardo se qualcuno volesse far presente che ci sono vari lavoretti da seguire, noi che abitiamo in via La rena ne saremmo felici di poter avere la via meglio curata anch’essa.

Il Parco di fronte Via la rena ha un fossato che è pieno di foglie che tappa il tombino, il fossato è da ripristinare totalmente perché pressoché inesistente e quando piove le case di fronte si ritrovano sempre mezze allagate.

Mancano inoltre i paletti per delimitarlo, così viene usato spesso impropriamente da chi vuol parcheggiare sul parco stesso.

Oltre a Via la Rena, ritorno nella parte iniziale, le foto di cui citavo all’inizio sulla situazione di degrado del polo servizi ad oggi possono essere riconfermate, ci sono ancora tutti i rifiuti abbandonati e vorrei anche ricordare che proprio li sopra c’è la sede della Giunta, 8 fra membri, Capitano e Segretario, volessero davvero avere a Cuore Fiorentino, sarebbero già scesi e da soli avrebbero ripulito, io se ero al posto loro lo avrei già fatto, spesso passando in camminata dove posso già ora sistemo e pulisco.

Inoltre la parte retrostante ha una scalinata di servizio con tutto il verde che ingloba la scala stessa e per gli anziani che devono usufruire della ringhiera per aiutarsi a scenderla visto che sotto c’è l’ambulatorio medico usato da ogni cittadino, credo debba essere curata, ripulita e resa fruibile in sicurezza.

Non mi allungo su tante altre situazioni di Fiorentino ma avrebbe necessità di più cura, più decoro e più manutenzione, ma ormai anche noi cittadini ci ritroviamo a dover ovviare a tante carenze attorno a casa e siamo molto delusi, amareggianti e disillusi.

Grazie per l’ascolto, spero di far cosa gradita, magari nel poter risolvere tante piccole cose.(il testo è scritto alla buona e di getto mi scuso per il terribile italiano usato).

Un Cittadina Di Fiorentino, Ceccaroni Sonia