San Marino. Dialogo tra filosofia e scienza al Centro Sociale di Fiorentino

“Dialogo tra filosofia e scienza” è il titolo del pubblico incontro con Raffaele Catà e Davide Forcellini, che avrà luogo giovedì 9 novembre al Centro Sociale di Fiorentino. I relatori della serata saranno gli autori di “Scacco all’errore”, una recente pubblicazione che sta suscitando interesse fra i cultori di discipline apparentemente distanti fra loro. In effetti però, filosofia e scienza nascono dallo stesso desiderio dell’essere umano di interrogarsi sul mondo, e l’atteggiamento critico della scoperta della verità è simile per entrambe le discipline. Durante la serata, questi due approcci verranno discussi attraverso un dialogo tra il filosofo ed educatore Raffaele Catà e il ricercatore e ingegnere Davide Forcellini che si confronteranno sulle diverse tematiche che da sempre costituiscono le basi per le grandi domande dell’umanità. Da questa angolatura, spunti e riferimenti ai grandi classici della filosofia e della scienza, verranno illustrati durante la serata insieme a riflessioni attuali sulla realtà contemporanea. L’idea è quella di suscitare nel pubblico la curiosità e di accendere il dibattito su questioni che attanagliano l’essere umano da sempre. L’evento, gratuito, è di quelli da non perdere: appuntamento quindi alle ore 21.00 presso la sala teatro del Centro Sociale di Fiorentino che ha indetto la pubblica conferenza. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Centro Sociale di Fiorentino