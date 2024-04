San Marino. Dichiarazioni del Segretario di Stato per gli Affari Esteri in merito alla tensione in Medio Oriente

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari esprime la forte preoccupazione della Repubblica di San Marino per l’accresciuta tensione in Medio Oriente, all’indomani dell’attacco iraniano contro Israele, che ha determinato ulteriore insicurezza nell’intera Regione, già martoriata da mesi di instabilità.

Ferma è dunque la posizione di condanna dell’attacco iraniano e convinto è l’appello ad una de-escalation e alla massima moderazione, nello spirito delle dichiarazioni pronunciate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che invitano alla cessazione delle operazioni militari per lasciare spazio al lavoro della diplomazia.

“E’ assolutamente necessario disinnescare l’escalation – ha confermato Beccari – per evitare ulteriori scenari drammatici, il pensiero delle cui conseguenze va subito ai tanti civili innocenti, che degli stessi pagano sempre il prezzo più alto.”

Il Segretario di Stato ribadisce la volontà di adoperarsi in tutte le sedi, anche multilaterali, per far sentire la voce di San Marino; allo stesso tempo informa di aver fatto pervenire la propria vicinanza alle rappresentanze consolari accreditate in Israele.

San Marino, 16 aprile 2024/1723 d.f.R.