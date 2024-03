San Marino. Digitalizzazione e Pubblica Amministrazione: avvio di una campagna video per informare  l’utente sui servizi online 

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) ha realizzato, in collaborazione con il corso di Laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e San Marino RTV, una campagna di comunicazione dedicata agli importanti temi della digitalizzazione e della partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese nel percorso di miglioramento dell’Amministrazione sammarinese.

Tale iniziativa si propone in particolare di informare il pubblico sul progressivo percorso di trasformazione digitale intrapreso dalla Pubblica Amministrazione al fine di migliorare i servizi erogati e l’efficienza dell’Amministrazione stessa.

La campagna si articola attraverso una serie di video mirati ad approfondire vari temi, tra cui: le implicazioni positive della digitalizzazione, la disponibilità dei servizi online, l’uso della firma digitale e della raccomandata elettronica, il portale web www.gov.sm, e infine, l’invito alla partecipazione. Si tratta di produzioni informative che affrontano aspetti funzionali e pratici relativi all’utilizzo dei servizi online, sottolineando l’importanza dell’apertura al coinvolgimento attivo di cittadini, professionisti e imprese in questo processo di trasformazione.

I video saranno diffusi sui canali social istituzionali della DGFP e andranno in onda in un primo momento, sul canale televisivo di San Marino RTV, a partire dal 4 marzo a.c., nella fascia oraria del telegiornale serale. In aggiunta ai video, sarà trasmesso uno spot di presentazione della campagna.

Si tratta di un progetto di comunicazione in continua evoluzione e arricchimento di nuovi contenuti. Nel corso dell’anno saranno pubblicati ulteriori video per fornire un quadro più dettagliato su alcuni temi chiave a beneficio dell’utente.

“Quella proposta è una campagna di comunicazione parallela alla progressiva implementazione di nuovi servizi digitali per accompagnare l’utenza alla conoscenza dei servizi online e alle loro modalità di utilizzo, con la prospettiva di rendere sempre più aperto e partecipato il percorso di cambiamento in atto” – sottolinea il Direttore della Funzione Pubblica Avv. Canti – “Comunicazione e partecipazione sono elementi fondamentali per garantire l’effettività del processo di digitalizzazione e, più in generale, di costante semplificazione dell’attività amministrativa, per l’adozione dei servizi digitali da parte dei cittadini e delle imprese e per raccogliere segnalazioni utili e costruttive tese all’ottimizzazione continua dei servizi pubblici.”

La Pubblica Amministrazione si impegna a continuare il percorso di innovazione e trasformazione digitale, mirando a ottenere progressi sempre più significativi, con una visione proiettata verso il futuro e una costante attenzione alle aspettative e alle esigenze degli utenti. La strada della digitalizzazione è lunga, ma con determinazione e collaborazione, si potranno raggiungere risultati efficaci e duraturi, capaci di migliorare la qualità dei servizi, ottimizzare le risorse pubbliche e favorire una maggiore inclusione digitale per tutti.

San Marino, 4 marzo 2024/1717 d.F.R.