San Marino. Diocesi San Marino-Montefeltro. Messaggio 57.ma Giornata mondiale della Pace “Intelligenze artificiali e Pace”. 1° gennaio 2024

Messaggio 57.ma Giornata mondiale della Pace

“Intelligenze artificiali e Pace”

Come di consueto, il primo gennaio 2024 si celebrerà la giornata mondiale per la Pace, arrivata alla sua 57.ma edizione. Oggi più che mai, in un mondo travolto da guerre locali che si infiammano giorno dopo giorno, è opportuno e necessario riflettere sulla Pace, dono prezioso continuamente messo in discussione dalle tante discordie e dai tanti conflitti nelle varie comunità umane. Quest’anno, Papa Francesco, nel suo messaggio per la 57esima giornata mondiale delle Pace, ci inviata a riflettere sul rapporto tra lo sviluppo delle nuove tecnologie e intelligenze artificiali e la Pace: “I notevoli progressi delle nuove tecnologie dell’informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmanti opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell’armonia tra i popoli. È pertanto necessario porsi alcune domande urgenti. Quali saranno le conseguenze, a medio e a lungo termine, delle nuove tecnologie digitali? E quale impatto avranno sulla vita degli individui e della società, sulla stabilità internazionale e sulla pace?”

Per accogliere l’invito del Papa, la chiesa diocesana propone due celebrazioni per la pace il 1° gennaio, alle ore 11.00 presso la Basilica del Santo a San Marino (in diretta sulla San Marino RTV) e alle ore 17.00 presso il Santuario della B. V. delle Grazie di Pennabilli. Nel corso delle celebrazioni il vescovo Andrea consegnerà alle autorità di San Marino e del Montefeltro il Messaggio del Papa per la Giornata della Pace. Tutti sono invitati a partecipare.