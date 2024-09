San Marino. Diritto all’oblio. Il media può essere sanzionato se non provvede alla cancellazione di un articolo in specifiche condizioni (richiesta fondata)

Il provvedimento adottato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 10 settembre 2024 si basa sull’applicazione della Legge n. 171 del 21 dicembre 2018 della Repubblica di San Marino, in particolare sull’art. 17 che disciplina il “Diritto alla cancellazione” o “Diritto all’oblio”. Tale diritto consente agli interessati di ottenere la cancellazione dei propri dati personali in presenza di specifiche condizioni, tra cui la diffusione ingiustificata o il trattamento illecito.

Nel caso di rifiuto da parte del titolare del trattamento di procedere alla cancellazione dei dati, nonostante la richiesta fondata dell’interessato, l’Autorità ha il potere di intervenire sanzionando tale condotta, in quanto viola il principio di “accountability” e gli obblighi di trasparenza e liceità previsti dalla normativa vigente. L’atto evidenzia la necessità di un bilanciamento tra il diritto all’oblio e la libertà di informazione e di espressione, specialmente nel contesto giornalistico, ma riafferma altresì l’obbligo del titolare del trattamento di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’esercizio effettivo di tale diritto.

L’Autorità, nel concludere il provvedimento, rivolge un avvertimento formale ai titolari del trattamento affinché adottino le misure necessarie per conformarsi alla legge, pena l’applicazione di sanzioni specifiche per violazione delle disposizioni relative al diritto all’oblio e alla protezione dei dati personali.

Ecco copia del provvedimento