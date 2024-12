San Marino. Discussione Tesi alla XII Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” 

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG) è lieta di annunciare la conclusione e la discussione delle tesi della XII Edizione del prestigioso Master di secondo livello in Medicina Geriatrica «Giancarlo Ghironzi».

La XII Edizione del Master si è distinta per il suo approccio clinico, terapeutico e sociale, coinvolgendo importanti esperti nel campo della Gerontologia e Geriatria. I canditati hanno avuto anche l’opportunità di apprendere e approfondire i nuovi aspetti nel campo della ricerca, che verranno sempre più applicati nel contesto pratico.

L’iniziativa, nata in 2012 dall’ASGG in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino e Ferrara, gode del patrocinio della SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) e della IAGG (International Association of Gerontology e Geriatrics).

Il Master, ideato dall’ASGG e diretto dal Prof. Giovanni Zuliani dell’Università di Ferrara, rappresenta un pilastro fondamentale nell’ambito della formazione di colleghi medici, psicologi e specialisti nella cura ed assistenza del paziente anziano. Finora, il Master ha formato con successo 200 professionisti, contribuendo significativamente al miglioramento delle competenze nel campo della Geriatria.

Al termine del decimo modulo, si affronterà un argomento sulla appropriatezza e la rete di servizi in Geriatria che costituiscono la fase di conclusione pratica nel potere meglio eseguire la professione sanitaria. È anche quest’anno saranno previste le discussioni di tesi 16 candidati provenienti da diverse parti d’Italia che hanno frequentato il corso di formazione ai quali sarà consegnato il diploma del Master. È un riconoscimento importante per l’impegno e dedizione dei Colleghi nel completare con successo il percorso formativo, che sta assumendo un rilievo sempre più importante e qualificato nella Medicina Geriatrica da costituire un modello di formazione.

In relazione al Master, l’ASGG ha promosso numerosi eventi nel corso dell’anno, in particolare rilievo è stato, l’evento organizzato dalla stessa Associazione, il III Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, dal titolo “Invecchiare Domani: La grande sfida per la sanita”, che è stato incluso anche nel programma del Master.

Il Presidente dell’ASGG, il Dott. Carlo Renzini ringrazia tutti candidati e i docenti che hanno reso possibile questa edizione è certamente auspica il prosieguo della XIII Edizione, in quanto la formazione del Master è importante e San Marino diventa sempre di più un punto di riferimento nel campo della Gerontologia, provando sempre più sostegno da parte di prestigiose organizzazione scientifiche quali l’EuGMS (European Geriatric Medicine Society), AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatrica), SIGOT (Società Italiana Geriatria Ospedale Territorio), AITOG (Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica).