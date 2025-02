San Marino diventa la capitale della magia: Attesi migliaia di visitatori per il Festival Internazionale della Magia

San Marino, 12/02/25

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere centinaia di maghi, illusionisti e appassionati da tutto il mondo per la 26ª edizione del Festival Internazionale della Magia, che si terrà dal 14 al 16 marzo 2025.

L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e la Cultura della Repubblica di San Marino, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei più prestigiosi appuntamenti dedicati all’illusionismo e porta un significativo indotto per il settore turistico ed economico della Repubblica, con hotel, ristoranti e attività commerciali che registrano un forte incremento delle presenze.

Ogni anno, il Festival attira centinaia di spettatori e artisti internazionali, confermandosi come un appuntamento di grande valore per la promozione turistica del territorio. Le strutture ricettive della Repubblica registrano un alto tasso di occupazione nei giorni del Festival, e la presenza di turisti contribuisce a rafforzare l’economia locale, valorizzando le bellezze del centro storico e l’offerta gastronomica sammarinese.

“Siamo felici di vedere come il nostro Festival continui a cre

scere e a richiamare un pubblico sempre più ampio. È un evento che non solo celebra l’arte magica, ma che contribuisce in modo concreto alla visibilità e allo sviluppo turistico della nostra Repubblica”, dichiarano gli organizzatori.

Un programma ricco di eventi internazionali

Tra gli appuntamenti di punta del Festival:

Venerdì 14 marzo, ore 21:00 – Trofeo Arzilli, la grande competizione tra talenti emergenti della magia (Centro Congressi Kursaal)

Sabato 15 e domenica 16 marzo, ore 10:00 – Scuola di Magia gratuita, un'occasione unica per avvicinarsi all'arte magica con insegnanti d'eccezione (Centro Congressi Kursaal)

Sabato 15 marzo, ore 16:30 – Gala di Close-Up, con i migliori specialisti della micromagia mondiale (Centro Congressi Kursaal)

Sabato 15 marzo, ore 21:00 –

Gran Gala della Magia, il momento più atteso del festival, condotto dalla guest star Alexander, tra i più celebri illusionisti italiani (Teatro Nuovo, Dogana)

Domenica 16 marzo, ore 16:00 – Family Show, un evento dedicato a tutta la famiglia (Centro Congressi Kursaal)

Sabato 15 e domenica 16 marzo – Spettacoli di magia da strada nel centro storico di San Marino, gratuiti e aperti a tutti, per immergersi nell’atmosfera magica della Repubblica!

BIGLIETTI DISPONIBILI:

Presso: Edicola Quadrifoglio, Via Piana 101, San Marino Città

DATE: 14-16 marzo 2025