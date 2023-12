San Marino. Dodicesima edizione del torneo di pallavolo ”Memorial Alessandro ‘Cassa’ Casadei

“Memorial Casadei: Emozione e Competizione nella Dodicesima Edizione del Torneo di Pallavolo”

Introduzione: “Nonostante la pausa natalizia che ha messo in pausa i campionati di serie B maschile e D femminile, l’attività della pallavolo continua a San Marino con il prestigioso Memorial ‘Alessandro ‘Cassa’ Casadei’. Quest’anno, il pala Casadei ospiterà venerdì 22 dicembre, a partire dalle 17.30, la dodicesima edizione di questo emozionante evento.”

Organizzato dalla Federazione volley in collaborazione con la famiglia Casadei, il torneo è un tributo ad Alessandro Casadei, ex capitano e palleggiatore della nazionale scomparso nel 2009. La competizione di quest’anno vedrà un triangolare unico tra le nazionali maschili seniores e juniores di San Marino, che sfideranno i giocatori italiani tesserati per la Beach & Park di serie B e D.

Il Memorial Casadei non è solo un tributo alla memoria di Alessandro, ma serve anche come importante occasione di rodaggio per la nazionale juniores di San Marino. I giovani atleti si prepareranno per partecipare a un torneo ad invito della federazione del Liechtenstein dal 26 al 28 dicembre, insieme ai pari età irlandesi, come preparazione agli Europei SCA (Small Country Association) under 20 che si svolgeranno in Irlanda dal 26 al 29 gennaio.”

Questo evento rappresenta un momento significativo per la comunità del volley a San Marino, combinando il ricordo di un grande atleta con la passione e il talento delle nuove generazioni.