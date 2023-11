San Marino. DOMANI – Motus Liberi. “CALCIO, POLITICA E POTERE”: CHE IMPATTO PUO’ AVERE UN FENOMENO DI MASSA SULLA GEOPOLITICA INTERNAZIONALE?

San Marino, addì 07/11/2023 – 1723 d.f.R.

DOMANI – Motus Liberi, nell’ambito delle proprie iniziative di approfondimento politico e culturale volte a fornire alla cittadinanza un’occasione per stimolare il proprio pensiero critico, porta a San Marino la presentazione del libro dal titolo “Calcio, politica e potere” di Valerio Mancini, Alessio Postiglione e Narcis Pallarés-Domenech: un’analisi delle relazioni esistenti fra il mondo del calcio e le strategie di geopolitica degli Stati.

L’evento si terrà giovedì 9 novembre p.v. alle ore 20:30, presso la Sala di Palazzo Graziani (Piazzale Lo Stradone 13, San Marino Città).

L’inasprirsi della situazione geopolitica ed i conflitti sul piano internazionale stanno infatti rafforzando la nostra convinzione di voler lavorare a progetti culturali utili a riflettere sui cambiamenti che impattano inevitabilmente sulla società moderna, a partire dalle fasce più giovani. Abbiamo quindi pensato di offrire un momento per analizzare lo stretto ed interessante legame che intercorre fra il mondo del calcio, molto vicino e sentito da tanti, e il mondo politico e delle relazioni internazionali.

In tal senso, coerenti con la concretezza che ci caratterizza, approfondiremo con gli autori come tematiche di questo tipo potrebbero avere ricadute anche sul nostro Paese.

“Calcio, politica e potere” racconta il mondo del calcio e il suo rapporto con la politica mondiale, e come il calcio sia divenuto a tutti gli effetti un elemento di geopolitica fondamentale. Che ruolo svolgono le organizzazioni internazionali calcistiche? Qual è la connessione tra gioco del calcio e identità nazionale? Tra gioco del calcio ed equilibrio tra potenze mondiali? Tra calcio e mobilitazione delle masse?

Un incontro pensato per rispondere a queste e ad altre domande, oltre che per raccontare come e perché i Paesi possono scegliere di utilizzare lo sport più popolare del mondo per raggiungere i propri obiettivi strategici.

Interverranno nel dibattito:

– il Presidente di DOMANI – Motus Liberi: Lorenzo Forcellini Reffi

– il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio: Fabio Righi

– gli autori: Alessio Postiglione, Valerio Mancini e Narcìs Pallarès-Domènec

Un momento utile a ricordare attraverso il calcio i fatti storici del passato, ad analizzare il presente e ad orientarci nel futuro delle relazioni internazionali.

La cittadinanza è invitata e l’ingresso è gratuito.

DOMANI – Motus Liberi