San Marino. Domani Motus-Liberi Giovani. San Marino e i giovani: un legame da costruire

Siamo un gruppo di giovani sammarinesi dai 16 ai 21 anni che, confrontandosi e dialogando nel quotidiano, si è accorto di condividere l’amore per il proprio Paese e il desiderio di migliorarlo. Per qualcuno questa frase può sembrare scontata e generica, strana se detta da dei ragazzi, ma non abbiamo paura a dire che abbiamo a cuore e amiamo il nostro Paese. Guardandoci attorno ci siamo resi conto di quanto la Politica sia un elemento importante per la quotidianità di noi cittadini, perché tutto quello che noi facciamo – senza spesso accorgercene – deriva da scelte politiche. Abbiamo anche capito che un certo “vecchio” modo di fare politica ci tiene lontani da essa: burocratico, pesante, lento, apparentemente immobile e incapace di intraprendere la strada del cambiamento. Abbiamo visto in DOMANI – Motus Liberi un partito con un approccio diverso, disponibile al confronto e per il quale la nostra età anagrafica non è un impedimento per sedersi al tavolo e dialogare. Siamo ora pronti quindi a fare un passo avanti, non vogliamo essere solo spettatori passivi: ecco perché vi annunciamo la nascita di DOMANI – Motus Liberi Giovani, la Sezione Giovanile del Partito. Il nostro logo ha un significato ben preciso che richiama valori per noi essenziali: l’ala della Fenice, che richiama il legame con D-ML, in una posizione aperta e pronta a spiccare il volo, perché, come giovani, vogliamo puntare il più in alto possibile e migliorarci nel nostro percorso di crescita. Il tutto con i colori dell’antica bandiera sammarinese in utilizzo, secondo la tradizione, fino alla seconda metà del XIX secolo, a rafforzare il legame che abbiamo con la storia e i valori della nostra Repubblica. Abbiamo anche lavorato allo Statuto della sezione giovanile, che abbiamo presentato alla Cena annuale dell’Adesione di D-ML, lo scorso 15 marzo: un’occasione importante, perché ha coinciso anche con la data dell’anniversario della fondazione del Partito stesso. Nonostante ci rendiamo conto che in quanto giovani abbiamo ancora tanto da imparare, vogliamo fare la nostra parte: un’attività ambiziosa, quella del Giovanile, ma ispirata dalla storia e dalla passione per questo Partito. Siamo convinti di riuscire a farcela. Ci sentiamo infatti pronti ad essere anche noi parte attiva e dare il nostro contributo al Paese, trovando nuove modalità per avvicinare i giovani alla politica: formuleremo presto – mediante l’utilizzo di metodi comunicativi diversi, nuovi – proposte di attività che possano coinvolgere i giovani, mostrando cosa dal nostro punto di vista va migliorato nel Paese, per renderlo più attrattivo e vivibile. Vogliamo dimostrare che non è vera l’idea che il Paese non può essere cambiato, che tutto rimane sempre fermo. Vogliamo dare voce ai ragazzi della nostra età, per portare al tavolo delle Istituzioni le esigenze e le problematiche dei giovani sammarinesi. Siamo convinti che, vivendole nel quotidiano, possiamo dare un maggiore contributo per trovare soluzioni in tempi rapidi e in maniera efficace. Ma non vogliamo fermarci solo alle politiche giovanili: il futuro del Paese sarà un giorno nelle nostre mani, deve quindi essere nostro compito aiutare a costruirlo. Per un Partito, e quindi una sezione Giovanile, che ha “Domani” nel nome, non possiamo fermarci Oggi.

