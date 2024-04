San Marino. DOMANI – Motus Liberi: La squadra è pronta

San Marino, addì 29/04/2024 – 1723 d.f.R.

Abbiamo depositato nella giornata di lunedì 29 aprile la lista dei nostri 42 candidati, che formeranno la squadra di D-ML per le elezioni politiche 2024, unitamente al programma e alle oltre 200 firme di sostegno: vogliamo sinceramente ringraziare tutte le persone che in questi giorni ci hanno manifestato la loro vicinanza e supporto, caricando l’intero Partito di un forte entusiasmo.

DOMANI – Motus Liberi, dopo aver svolto un ruolo importante nella guida del Paese nella legislatura che volge al termine e aver colto la sfida di governo alla sua prima esperienza istituzionale, è oggi pronto a nuove sfide e punterà a garantire continuità rispetto al lavoro svolto e all’approccio proposto che, nonostante i rallentamenti scientificamente posti in essere da chi punta a mantenere lo status quo, ha portato con sé importanti risultati di crescita e innovazione, muovendo i passi verso un cambiamento reale da tempo atteso nel Paese.

Un tasso di disoccupazione ai minimi storici, dovuto alla costante crescita del mondo imprenditoriale – di cui il Partito ha avuto l’onore e l’onere di guidare la politica -, il connesso incremento della raccolta bancaria, l’incremento dei dati di import e export, l’impulso all’innovazione e alla digitalizzazione, l’apertura di nuove filiere, l’importante lavoro in campo internazionale, nonché il determinante lavoro di semplificazione e sviluppo di normative esistenti e l’entrata in vigore di norme relative a settori del tutto nuovi: importanti risultati che, tuttavia, non possono oggi portare ad un rilassamento dell’azione politica, che dovrà essere rilanciata con ancora più determinazione e forza. Molto altro è ancora da fare.

La precisa volontà di voler affermare un nuovo modo di fare politica, che prevede l’unione di intenti, menti e cuori sotto una medesima bandiera – quella della Repubblica – contrapposta al dibattito politico degli ultimi anni, spesso più concentrato sul gioco degli incastri e della spartizione delle sedie, ha portato il Partito a concentrare le proprie energie, in questa fase, all’approfondimento e al confronto con tutte le categorie del Paese e la cittadinanza. Ciò al fine di elaborare un programma dettagliato ed articolato, per mostrare una piena consapevolezza di quali siano gli ambiti di intervento che necessitano di prioritaria attenzione, piuttosto che ragionare su dinamiche di accordi sotterranei che qualcuno strumentalmente teorizza con l’evidente finalità di dirigere le scelte politiche altrui e gettare benzina sul fuoco.

Per questo, riteniamo determinante lavorare sulla creazione di condizioni per una governabilità solida, stabile e quanto più uniforme possibile, che miri a garantire non una parentesi di gestione ma cinque anni di ulteriore lavoro. Prosegue, quindi, il lavoro di confronto con le altre forze politiche rispetto ai temi, ai progetti e alla volontà di realizzarli, alla modalità di lavoro, aspetti su cui anche la scorsa maggioranza ha molto da riflettere, unici elementi su cui vorremo determinare l’affidabilità dei partner futuri: non è più il tempo di fare “tentativi di governo”. Noi vogliamo esprimere competenza e dinamismo, che siano in grado di portare il Paese agli onori della cronaca anche di illustri testate giornalistiche estere non per le zone d’ombra delle norme che portano alla memoria le vecchie logiche del paradiso fiscale, ma per aver intrapreso percorsi di crescita strutturati, anche con partner internazionali di indiscussa fama ed affidabilità, che portino la Repubblica a potersi presentare come punto di riferimento competitivo per le sfide che a livello nazionale ed internazionale saranno da affrontare.

È arrivato il momento di abbandonare l’idea del “meno peggio” e la convinzione che nulla mai cambierà e di puntare con decisione sulla concretezza e sulla serietà: il modo migliore per migliorare il tuo Domani è sceglierlo insieme. La nostra squadra è pronta e, come sempre, al lavoro.

