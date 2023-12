San Marino. DOMANI – Motus Liberi: L’AZZURRA VISION DI SAN MARINO È RIMASTA IMPRESSA NEL CUORE DEL PRESIDENTE MATTARELLA

San Marino, addì 06/12/2023 – 1723 d.f.R.

DOMANI – Motus Liberi esprime profondo orgoglio ed apprezzamento per la Visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nella Repubblica di San Marino: un momento storico e di grande significato che sottolinea i solidi legami tra i nostri due Paesi.

Da sempre sosteniamo la necessità di intensificare i rapporti con la vicina Repubblica Italiana, che non rappresenta per noi solamente un Paese confinante ed amico, bensì un partner strategico con cui San Marino può cooperare concretamente nell’affrontare le sfide che ci attendono in questo delicato e particolare momento a livello internazionale.

Consapevoli dell’importanza di tale strategico legame, in questi anni, su plurimi livelli – politico, parlamentare e governativo – abbiamo lavorato con forza e concretezza per intensificare i rapporti bilaterali tra San Marino e Italia, con l’obiettivo di individuare opportunità reciprocamente utili per i nostri due Paesi, tra loro fortemente interconnessi dal punto di vista economico, sociale, culturale e territoriale. A tal proposito, è stata sottolineata proprio dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti e dal Presidente Mattarella l’importanza dei tavoli permanenti, dei quali vogliamo ricordare quello per lo Sviluppo Economico istituito nel luglio scorso per coordinare gli interventi di sviluppo e crescita in ambito economico.

Nei colloqui politico-istituzionali, l’Italia ha sempre dimostrato un impegno concreto e proattivo nel sostenere le scelte della nostra Repubblica.

L’impegno di questi anni è stato ulteriormente riconosciuto con la visita istituzionale di altissimo profilo del Presidente Mattarella, nel cui intervento ha ribadito la volontà italiana di collaborare insieme alla Repubblica di San Marino per la costruzione di un futuro sostenibile.

Se è vero che l’unione fa la forza, assumono ancora più peso e significato le parole del Presidente Mattarella, il quale ha espresso gratitudine per l’accoglienza calorosa e ha sottolineato l’amicizia sincera che ci lega.

Inoltre, ci piace sottolineare come il Corteo Presidenziale, attraversando i vari Castelli, abbia manifestato un caloroso saluto ai bambini delle scuole di Borgo, evidenziando idealmente l’importanza delle giovani generazioni, con uno sguardo all’oggi ed uno al domani.

Una delle immagini più belle di questa storica giornata.

Vogliamo chiudere questa nostra nota, con le parole degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina: “Dall’alto del Monte Titano, sormontato dalle tre fortificazioni, baluardi medioevali a difesa della libertà e balconi aperti sull’Appennino, sulla Val Marecchia e sulla costa adriatica fino alla Pianura Padana, volgiamo lo sguardo attento all’intero nostro territorio, con la serena consapevolezza che al di là dei confini sammarinesi vi è chi dal territorio italiano ogni giorno, guardando l’orizzonte, è accompagnato dalla ‘azzurra vision di San Marino’ celebrata da Giovanni Pascoli nella sua ‘Romagna’”.

Siamo assolutamente certi che la “visione” del Pascoli, sia rimasta ben impressa nel cuore del Capo di Stato italiano.

DOMANI – Motus Liberi