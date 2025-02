San Marino. Domani Motus Liberi su Sant’ Agata

La storia è il più grande degli insegnamenti e la ricorrenza di Sant’Agata rappresenta per la nostra Repubblica un momento di riflessione sul significato della parola “libertà”. In questa giornata speciale, vogliamo rinnovare il nostro impegno per una politica che metta al centro la libertà del nostro Paese di costruirsi un futuro a misura di essere umano, liberando ogni cittadino da qualsiasi debito, vero o morale, che si estingua con un voto di scambio o un atteggiamento di reverenziale sudditanza. Sant’Agata ci ricorda che la libertà è un bene prezioso, da proteggere attraverso la forza delle piccole, oneste scelte che ogni uomo è chiamato a fare nella vita di tutti i giorni. A tutti i cittadini sammarinesi, buona festa di Sant’Agata!

DOMANI – Motus Liberi