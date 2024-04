San Marino. Domani nuova puntata di “CSdL Informa”

Alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook “Cuore CSdL”, domani è in programma una nuova puntata di “CSdL Informa”, Sarà l’occasione per tornare sul tema dell’anagrafica dei debitori, con un approfondimento sui casi più recenti, e al contempo per parlare del fiscal drag, alla luce dei dati fiscali del 2022. Inoltre verranno illustrati alcuni contenuti di un nuovo studio della CSdL, riguardante i numeri delle imprese sammarinesi. Partecipano dirigenti del livello confederale e delle Federazioni. Coordina Giuliano Tamagnini.

