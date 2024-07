San Marino. Domani torna “CSdL Informa” con una nuova puntata

Riprendono domani le puntate di CSdL informa, in onda alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook “Cuore CSdL”. Al centro della puntata: prime anticipazioni sui risultati di una ricerca della CSdL sugli effetti della riforma tributaria del 2013; i passaggi da compiere da parte dei lavoratori per il recupero dei contributi che le aziende non pagano; il punto sulla situazione occupazionale, economica, e sul ricorso agli ammortizzatori sociali. Intervengono dirigenti del livello confederale e delle federazioni. Coordina come di consueto Giuliano Tamagnini.

