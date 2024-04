San Marino. Domenica un corteo ciclistico in ricordo di Stefano Michi

A seguito dell’incidente verificatosi giovedì scorso, in cui ha perso la vita il tesserato ed amico Stefano Michi, la Federazione Sammarinese Ciclismo ha deciso di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni, gli automobilisti ed i ciclisti promuovendo, domenica 21 aprile, un corteo ciclistico pacifico.

Partendo da Piazza Tini a Dogana alle ore 9:30, il corteo si muoverà verso il centro storico di San Marino, per arrivare in Piazza della Libertà.

Considerato l’alto valore dell’iniziativa, si auspica una partecipazione numerosa.