San Marino. Dopo ben 8 anni il dott. Agostino Ceccarini lascia la direzione della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale. I ringraziamenti

A tutto il personale della UOC Cure Primarie e Salute Territoriale:

Domani finisce, dopo oltre 8 anni , il mio incarico di Direttore di questa fondamentale UOC , parte essenziale nel Dipartimento Socio-Sanitario dell’ ISS.

Volevo ringraziare tutti Voi, nessuno escluso per avermi sostenuto , incoraggiato e aiutato in anni di lavoro durissimi , durante i quali abbiamo affrontato, insieme, mille difficoltà, in primis la terribile pandemia da Covid.

Da parte mia, sono certo di avere dato a Voi tutti ed al servizio tutto quello che potevo, ogni mia energia e tutte le mie capacità.

Sono certo che saprete dimostrare anche con il nuovo Direttore, al quale faccio i miei migliori Auguri, la vostra capacità di affrontare e superare tutte le difficoltà che il lavoro di Medico di Medicina Generale implica e che lo rende così straordinariamente importante.

Porto con me, con gratitudine, gli Auguri che molti di Voi mi hanno fatto per il mio nuovo incarico .

Vi abbraccio con enorme affetto.

Dott. Agostino Ceccarini

