San Marino. Dopo ben 8 giorni di nostre richieste, Repubblica Futura pubblica le risposte alla interpellanza su GiornaleSM e si scopre che la Segreteria all’Informazione aveva risposto in maniera esauriente a tutte le domande. UN ALTRO FAKE, alla fine!

Finalmente, dopo ben otto giorni di vergognoso silenzio, Repubblica Futura si è decisa a pubblicare le risposte all’interpellanza contro GiornaleSM. (si possono leggere QUI, QUI e QUI)

E la verità emersa è chiara e inequivocabile: tutte le insinuazioni, le accuse e i sospetti avanzati da Repubblica Futura si sono rivelati un clamoroso FLOP.

Una campagna di fango, costruita sul nulla, che si conclude con un risultato che definire imbarazzante è un eufemismo.

ECCO COSA VOLEVA NASCONDERE REPUBBLICA FUTURA NON PUBBLICANDO LE RISPOSTE ALL’INTERPELLANZA! UN ENNESIMO FAKE!

La polemica sollevata da Repubblica Futura contro GiornaleSM è ormai diventata uno spettacolo tragicomico imbastita sull’odio, una battaglia inutile, contraria al Regolamento Consigliare che vieta di usare la politica per vendette personali, che non ha niente a che vedere con la trasparenza o la legalità, ma molto con il tentativo disperato di colpire chi osa raccontare la verità.

Un patetico tentativo di screditare l’unico sito di informazioni, seppur lecitamente estero, che ha avuto il coraggio di raccontare verità scomode. Ma ora che le risposte del Congresso di Stato sono state rese pubbliche, il castello di accuse pretestuose e insinuazioni si è sgretolato sotto il peso della realtà.

Dopo settimane di insinuazioni, accuse infondate e attacchi mirati,

la montagna ha partorito il topolino:

le risposte del Congresso di Stato hanno dimostrato che l’interpellanza di Repubblica Futura è un FLOP TOTALE.

Anche se la stessa REPUBBLICA FUTURA voleva nascondere e non farle vedere!

Nessuna violazione, nessun finanziamento pubblico, nessuna prova concreta. Solo insinuazioni che non trovano alcun riscontro nei fatti. Ma invece di accettare questa realtà, Repubblica Futura, il Consigliere Renzi ed il soldatino Andrea Menicucci insistono, aggrappandosi a tesi ridicole e attaccando chiunque osi smascherare il loro teatrino.

Dopo otto giorni di attesa, REPUBBLICA FUTURA, dietro la nostra pressione, ha pubblicato (non spontaneamente) quello che il Congresso di Stato ha risposto alle nove domande poste nell’interpellanza. E le risposte sono state chiare, dirette ed inequivocabili :

– GiornaleSM non è una testata ma un legittimo sito di informazioni estero e non sammarinese per scelta, come peraltro risulta dalla sentenza del 19.01.23 a firma del Commissario della Legge Prof. Valentini e quindi per forza che non può essere registrato presso l’Autorità Garante per l’Informazione sammarinese dato che vengono, a norma della legge n.40/2023 registrate le testate sammarinesi.

– Non ci sono stati finanziamenti pubblici da parte del Congresso di Stato, delle Segreterie di Stato, degli enti pubblici o delle società partecipate alla Testata GiornaleSM anche perchè questa NON ESISTE: non c’è nessuna TESTATA GiornaleSM!

– Non ci sono sanzioni o violazioni comminate dall’Autorità garante per l’Informazione come per quel migliaio di media che parlano in maniera ”ricorsiva” della Repubblica di San Marino. Evidentemente anche la stessa Autorità ha compreso benissimo la non applicabilità dell’emendamento voluto da Renzi e da Repubblica Futura alla legge Lonfernini sull’informazione.

– Non è compito del Congresso di Stato indagare sui rapporti privati tra un sito estero e i suoi inserzionisti. E ci vorrebbe pure che lo Stato si esprimesse sui rapporti commerciali privati. E ci vorrebbe anche questo! Pretendere il contrario non solo è fuori luogo, ma sarebbe anche un pericoloso precedente per la libertà economica e la privacy.

In altre parole: nulla da vedere, nulla di irregolare. Ma per Repubblica Futura, questa verità non basta. Hanno bisogno di mantenere viva la loro narrativa, anche se smontata punto per punto.

Non contento delle risposte ricevute, il Consigliere Menicucci, da perfetto soldatino ubbidiente del superiore, ha trasformato il Consiglio Grande e Generale del 25 novembre in un palcoscenico per una ridicola performance che rasenta il surreale. Con toni teatrali, di quello comico però, e insinuazioni vaghe, ha accusato il Segretario di Stato all’Informazione di:

– Nascondersi dietro a un dito con risposte evasive. (incredibile!)

– Essere inconsapevole (o volutamente ignorante) dei rapporti tra società partecipate e GiornaleSM.

– Non voler fornire risposte puntuali al Consiglio.

E la “prova schiacciante” del soldatino Menicucci? “Basta andare sul sito e vedere i banner pubblicitari.”

Un genio! Un’affermazione che lascia increduli per la sua banalità e superficialità dato che è normale che un sito, anche volutamente e lecitamente non registrato a San Marino, abbia pubblicità. Ma ciò non implica finanziamenti pubblici né violazioni della legge. Insinuare puerilmente il contrario senza prove, così per parlare, oltre ad essere gravissimo è un’offesa all’intelligenza dei sammarinesi.

Ma perché tanto accanimento contro GiornaleSM? La risposta è semplice: perché GiornaleSM ha avuto il coraggio di parlare di ciò che nessun altro osa toccare.

– La Cricca: GiornaleSM ha pubblicato intercettazioni e documenti che collegano alcuni esponenti politici a figure legate al sistema che ha devastato le casse dello Stato. Tra queste figure, spuntano anche nomi che gravitano intorno a Repubblica Futura.

– Le connessioni scomode: GiornaleSM ha denunciato legami tra certi politici e individui coinvolti in scandali imbarazzanti per San Marino. Questo lo rende un bersaglio.

– La verità: GiornaleSM è uno dei pochi media che non si piega alla narrativa dominante e che continua a raccontare ciò che altri preferiscono ignorare.

Repubblica Futura, con questa interpellanza, non sta cercando la trasparenza.

Sta cercando di zittire chi racconta la verità.

Due pesi, due misure. Se Repubblica Futura fosse davvero interessata alla trasparenza, perché non interroga altri siti che trattano “ricorsivamente” di San Marino?

– Il Resto del Carlino, RiminiToday, Altarimini, Chiamamicittà, Corriere Romagna e la stessa ANSA, ad esempio, pubblicano regolarmente articoli su San Marino e potrebbero beneficiare di pubblicità da enti sammarinesi.

Perché non interpellare anche su di loro?

Perchè non sanzionarli? Anche se sono più di un migliaio di siti che scrivono ricorsivamente di San Marino!

– Il silenzio su questi media è un’ulteriore prova che questa interpellanza non riguarda il rispetto della legge, ma un attacco mirato contro GiornaleSM.

Repubblica Futura applica due pesi e due misure: da una parte ignora centinaia di siti che potrebbero essere soggetti alla legge sull’informazione, dall’altra si accanisce su un blog estero, fuori dalla giurisdizione sammarinese.

Un insulto all’intelligenza dei sammarinesi.

Il vero scandalo non è GiornaleSM. Il vero scandalo è il tentativo di Repubblica Futura di usare la legge per attaccare un singolo media, ignorando problemi ben più gravi.

Il consigliere Nicola Renzi, il soldatino Andrea Menicucci e Repubblica Futura stanno insultando l’intelligenza dei cittadini con insinuazioni infondate e attacchi personali.

Questa non è politica!

È un teatrino patetico che distoglie l’attenzione dai veri problemi del Paese come la CORRUZIONE e i LEGAMI tra la POLITICA e la CRICCA

Sammarinesi, non lasciatevi ingannare. Questa non è una battaglia per la trasparenza o la legalità. È una battaglia per silenziare chi ha il coraggio di denunciare il sistema.

È un tentativo di distogliere l’attenzione dai veri responsabili del declino di San Marino.

Chiedetevi perché Repubblica Futura non interroga su tutti i siti che trattano di San Marino, ma solo su GiornaleSM? Chiedetevi perché il loro obiettivo è solo GiornaleSM!

E, soprattutto, chiedetevi cosa stanno cercando di nascondere!

Ed è proprio per svelare quello che è successo, e quello che vogliono nascondere che è diventato prioritario istituire una

COMMISSIONE PER SVELARE I COMPLICI POLITICI DELLA CRICCA!

Marco Severini – Direttore GiornaleSM