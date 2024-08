San Marino. Dopo il video delle cimici (Legeide della Colza) pubblicato da GiornaleSM pronto intervento della Segreteria Sanità che ci ha contattato

La Segreteria di Stato alla Sanità di San Marino, Segretario Mariella Mularoni, ci ha contattati informandoci che ha immediatamente affrontato il problema legato alla proliferazione di insetti (Legeide della Colza) nella zona sopra l’Azzurro in Strada Lamaticce.

Ci ha informato che l’incontro con il Dipartimento di Prevenzione, guidato dal direttore Raffaella Sapigni, ha permesso di delineare le azioni necessarie per contenere la situazione. Attualmente, è in corso un’indagine dettagliata, con il coinvolgimento dell’Ufficio Agrario e dei tecnici specializzati. Il sopralluogo ha rilevato che, nonostante la presenza degli insetti, al momento non rappresentano un pericolo per la salute dei residenti della zona infestata.

La problematica è stata identificata nei pressi di un campo recentemente trebbiato, situato di fronte all’area interessata. Per fermare la proliferazione degli insetti, è stato pianificato per domani mattina l’intervento di aratura il campo a spese di chi ha trebbiato il terreno. Questa azione dovrebbe aiutare a controllare la situazione e prevenire un ulteriore aumento della popolazione di insetti.

Sono anche intervenuti tecnici dell’ISS, Guardia Ecologica Veterinaria e vari direttori di dipartimenti che hanno nominato un entomologo.

Le autorità sanitarie e agricole stanno lavorando in sinergia per monitorare e gestire la situazione e per assicurare che le misure preventive siano efficaci e tempestive.

GiornaleSM darà conto della situazione anche nella giornata di domani.

Marco Severini – direttore GiornaleSM