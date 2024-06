San Marino. Due amichevoli in sette giorni per la Nazionale, l’Under 21 ospita Gibilterra

Si profila una settimana piuttosto impegnativa per l’attività internazionale di San Marino. A partire dalle amichevoli ufficiali che coinvolgeranno i Titani di Roberto Cevoli i prossimi 5 e 11 giugno. L’incontro più ravvicinato, tra poco più di quarantotto ore, vedrà i Biancazzurri affrontare la Slovacchia in campo neutro (mercoledì, ore 18:00). Sede dell’incontro sarà Wiener Neüstadt, in Austria: la selezione guidata dall’italiano Francesco Calzona ha centrato la qualificazione agli Europei di Germania 2024. Nuovo confronto con una Nazionale europei per San Marino, dopo la doppia amichevole di marzo con Saint Kitts e Nevis. Domani la partenza per l’aeroporto di Bologna, per raggiungere Vienna e quindi Wiener Neüstadt. Nel pomeriggio le attività della vigilia, a partire dalla conferenza stampa delle 17:30. Mezz’ora più tardi è programmato l’allenamento ufficiale nell’impianto che ospiterà l’incontro amichevole.

La sfida con la Slovacchia sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, oltre che essere raccontato in live radio anche su Titani.tv, accessibile in forma gratuita per tutti gli iscritti alla piattaforma. L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno, dalle ore 18:00.

Questi i 23 giocatori convocati dal Commissario Tecnico Roberto Cevoli:

N. GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB PR. G. 23 AMICI Pietro POR 27/01/2004 Fossombrone – – 21 BATTISTINI Michael CEN 08/10/1996 Tre Penne 24 – 10 BERARDI Filippo ATT 18/05/1997 Cosmos 28 3 5 CEVOLI Michele DIF 22/07/1998 Juvenes-Dogana 21 – 1 COLOMBO Edoardo POR 24/01/2001 Rimini 2 – 11 CONTADINI Andrea DIF 18/08/2002 Pietracuta 2 – 2 D’ADDARIO Alessandro DIF 09/09/1997 Cosmos 31 – 4 FABBRI Filippo DIF 07/01/2002 Olbia 25 1 13 FRANCIOSI Simone DIF 03/09/2001 Pietracuta 10 1 16 GASPERONI Marco ATT 16/05/2004 VIS Novafeltria – – 17 GOLINUCCI Alessandro CEN 10/10/1994 Virtus 49 1 8 GOLINUCCI Enrico CEN 16/07/1991 Folgore 43 – 22 MULARONI Marcello CEN 08/09/1998 Cosmos 41 – 9 NANNI Nicola ATT 02/05/2000 Olbia 36 1 3 PALAZZI Mirko DIF 21/03/1987 Cosmos 74 1 19 PANCOTTI Samuel ATT 31/10/2000 Folgore 5 – 15 PASOLINI Marco DIF 26/04/2003 Pietracuta 1 – 6 ROSSI Dante Carlos DIF 12/07/1987 Tropical Coriano 31 – 18 SENSOLI Nicko ATT 14/06/2005 San Giuliano City 1 – 20 TOSI Alessandro DIF 28/04/2001 Victor San Marino 15 – 14 VALENTINI Giacomo CEN 26/06/2001 Juvenes-Dogana – – 7 VITAIOLI Matteo ATT 27/10/1989 La Fiorita 92 1 12 ZAVOLI Matteo POR 06/07/1996 La Fiorita – –

Dopo la trasferta austriaca, i Titani ospiteranno al San Marino Stadium la Nazionale di Cipro. La gara è programmata per martedì 11 giugno, sempre alle ore 18:00. Anche per questa partita sarà garantita la diretta radio su Titani.tv.

Se in vista di Cipro è ancora presto per ragionare in termini di convocazioni, sono in fase di ultimazione le scelte di Matteo Cecchetti – Commissario Tecnico della Nazionale U21 di San Marino. I Biancazzurrini, infatti, sono prossimi ad affrontare in due amichevoli consecutive i pari età di Gibilterra. Entrambe le sfida sono programmate in settimana: giovedì 6 giugno ad Acquaviva (ore 15:00) e sabato 8 giugno a Montecchio (ore 12:00). Questi sono i 20 giocatori che Cecchetti ha convocato per l’allenamento di questo pomeriggio a Montecchio:

CALCIATORE RUOLO NATO IL CLUB BORASCO Fabio POR 18/09/2005 San Marino Academy MATTEONI Giacomo DIF 11/04/2002 Pietracuta CIACCI Federico DIF 03/04/2005 San Marino Academy SANCISI Mattia DIF 13/04/2003 San Marino Academy GUIDI Matteo DIF 15/01/2003 Tropical Coriano TERENZI Luca DIF 10/05/2004 Faetano GUERRA Alberto DIF 13/01/2004 Pietracuta GIOCONDI Simone DIF 28/04/2002 San Marino Academy BENVENUTI Tommaso DIF 03/02/2006 Victor San Marino GIAMBALVO Alessandro DIF 23/04/2003 San Marino Academy RICCARDI Alberto DIF 01/10/2006 San Marino Academy PASOLINI Filippo CEN 22/02/2003 Juvenes-Dogana DOLCINI Andrea CEN 14/04/2003 Fiorentino TOCCACELI Alex CEN 16/01/2002 Murata VALLI CASADEI Matteo CEN 01/06/2005 San Marino Academy SANCISI Nicolò CEN 13/04/2003 San Marino Academy ZANNONI Samuele CEN 29/04/2002 Torconca CHIARUZZI Nicolò CEN 28/10/2005 Fiorentino D’ADDARIO Nicola ATT 21/12/2003 San Marino Academy GIACOPETTI Nicolas ATT 05/06/2006 San Marino Academy

FSGC