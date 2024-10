San Marino. Due anni fa mancava il prof. Oliviero Soragni. Il ricordo di Erik Casali

Domenica 6 ottobre sono stati due anni che abbiamo perso il Prof. Oliviero Soragni, un medico di prim’ordine, straordinario, che ho conosciuto nel 93, quando si prese cura di mia mamma, con delle attenzioni straordinarie ma che aveva per tutti i suoi pazienti, chiunque fossero, famosi sportivi delle moto, atleti vari e gente comune!

Mi ha onorato della sua amicizia ed ho avuto modo di apprezzare le sue idee sempre all’avanguardia, col pensiero di fare il meglio per la salute di tutti.

Manca molto una persona cosi a modo, manca il medico, l’uomo, l’amico.

Non dimenticherò mai che ha dato tutto per San Marino, senza ricevere altrettanto, ma per chi come me, che ha avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo, lo pensiamo sempre con grande affetto. Noi Sammarinesi non lo dimenticheremo mai!

Erik Casali