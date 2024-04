San Marino. Due argenti e due bronzi a Tallin (EST) al 2° European Championships for Small States – 23-24/04/2024

<< Ancora 4 medaglie prestigiose (2 argenti e 2 bronzi) per i 7 ragazzi del Club Taekwondo San Marino al 2° European Small Countries Championships 2024 a Tallinn (EST), dove erano presenti ben 13 Stati: Andorra, Cyprus, Estonia, Faroe Islands, Iceland, Isle of Man, Kosovo, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino e Vatican City e che fanno salire il totale a 313 trofei conquistati (91 ori) – (100 argenti) – (118 bronzi) + 4 Coppe di squadra.

Dalla capitale estone il Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), che sarà impegnato venerdì 26 e sabato 27 aprile quale rappresentante di San Marino alla riunione dell’ETU, ci riferisce sulla competizione G-1 per i Senior ed E-1 per gli Junior.

Nella prima giornata (martedì 23 aprile) dedicata ai Senior Michele Ceccaroni (4° dan -80 kg) è uscito ai 4ti di finale, mentre Samuel Tarini (2° dan -68 kg) ha conquistato un bellissimo argento; invece Stefano Crescentini (2° dan -74 kg) e Michele Mezzanotte (2° kup -68 kg) sono saliti sul terzo gradino del podio ottenendo 2 bronzi.

Mercoledì 24 i 3 Junior, Federico Amati (1° poom -55kg) e Achille Tentoni (1° poom -55kg Junior) sono usciti entrambi ai 4ti di finale, mentre Thomas Albani (1° poom -48kg) approdato in finale, si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio, quindi argento.

La competizione ha attestato, ancora una volta, il buon livello raggiunto in campo internazionale dai nostri atleti che saranno in gara il 10-12/05/2024 per l’European Senior Championships 2024 (G-4) a Belgrado (SER), seguito il 30-31/05 dall’Argentina Open World Taekwondo (G-2) e per concludere, il 29 e 30/06/2024 con il San Marino Taekwondo Open 2024 al Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM) (riservato ai soli junior e senior).

Poi a luglio la gara più prestigiosa di sempre: la XXXIII^ Olimpiade di Paris 2024, sperando di partecipare con un nostro atleta tramite una wild card.

I Maestri del Club, tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation) e dal Kukkiwon (Taekwondo Accademy), aspettano grandi e piccoli (a partire dai 5 anni compiuti) nelle due palestre (dojang) di San Marino Città (Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, per provare gratuitamente questa stupenda arte marziale e sport olimpico >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il team junior al 2° European

Small Countries Championships 2024 a Tallinn (EST)